Quirinale: arriva il decreto per voto ai positivi, ok unanime dal Consiglio dei ministri

Arriva un decreto legge per permettere ai grandi elettori in isolamento o in quarantena per il Covid di partecipare alle votazioni per il Quirinale. Il decreto serve ad autorizzare i positivi a lasciare, in via eccezionale, il loro domicilio per votare.

In serata, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto-legge "Disposizioni urgenti per consentire l'esercizio del diritto di voto in occasione della prossima elezione del Presidente della Repubblica".

Intanto, anche se le le votazioni per il capo dello Stato non sono cominciate, a Montecitorio ci si prepara a tutto: viene provata la campana che trionfa in cima alla facciata settecentesca del Palazzo sede della Camera dei deputati. La campana maggiore di Montecitorio suona praticamente una volta ogni sette anni, e dunque il suo funzionamento va opportunamente verificato: i rintocchi durano per tutto il tragitto del presidente eletto dalla sua residenza romana fino alla Camera dei deputati e, poi, riprendono nel momento in cui egli pronuncia il giuramento. In quello stesso momento il cannone del Gianicolo spara 21 salve, l'onore riservato ai capi di Stato.