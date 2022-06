Concluso lo spoglio, attesa per i risultati. Letta-Salvini: "Aperto il dialogo"

Fumata nera al primo scrutinio per l'elezione del presidente della Repubblica. Concluso lo spoglio, si attende la proclamazione dei risultati.

Secondo i conteggi fatti in corso di spoglio, il numero delle schede bianche e delle preferenze assegnate, tra cui quelle a Silvio Berlusconi, Umberto Bossi e Mario Draghi, superano il quorum minimo richiesto.

Tra i voti si registra anche un voto per Amadeus, correttamente indicato col nome all'anagrafe Amedeo Sebastiani, nello spoglio della Camera per il primo scrutinio sul Quirinale. Mentre lo spoglio era in corso è arrivato anche un voto a Bruno Vespa e uno ad Alberto Angela.

Dialogo tra Letta e Salvini

Non era mai successo in questi mesi di alleanza atipica a sostegno del governo di unità nazionale guidato da Mario Draghi. Dopo l'incontro, definito "lungo e cordiale" tra Enrico Letta e Matteo Salvini, gli uffici stampa dei due partiti guida del centrosinistra e del centrodestra hanno diffuso due note 'gemelle', segnale della reale collaborazione in vista dell'elezione del presidente della Repubblica. Di seguito il testo: "Lungo e cordiale incontro tra Matteo Salvini ed Enrico Letta negli uffici della Lega alla Camera. Con il faccia a faccia si è aperto un dialogo: i due leader stanno lavorando su delle ipotesi e si rivedranno domani. Lo riferiscono note della Lega e del Partito Democratico". sull'incontro è intervenuta anche la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che ha commentato, intercettata dai cronisti il Transatlantico. con un laconico "È bene che ci si parli".

"Un incontro molto positivo" quello con Matteo Salvini, ha detto Enrico Letta interpellato a Montecitorio. Alla domanda se tornerà a incontrare il leader della Lega anche domani, Letta ha risposto: "Si, ci rivediamo domani".

Un "fatto" che certifica l'importanza del momento che sta vivendo la politica italiana. Una politica che vede in Draghi, in questa fase, come una delle soluzioni possibili come conferma anche Renzi.

"È la politica che fa la differenza". Anche oggi Matteo Renzi sembra disegnare un tracciato lungo il quale arrivare a un risultato nella partita per il Colle. "Draghi va al Quirinale se c'è la politica, non è un concorso a premi". "Draghi è una personalità straordinaria e un punto di riferimento, può fare molto bene il presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica". "Oggi Draghi va al Quirinale se c'è la politica. Cosa vuol dire? Se c'è un accordo politico, non un concorso a premi".

Colloquio tra Conte-Salvini: si cerca un nome condiviso

Si è concluso dopo circa trenta minuti a Montecitorio l'incontro sul nuovo presidente della Repubblica fra il segretario della Lega, Matteo Salvini, e il presidente dei Cinque Stelle Giuseppe Conte. Fonti pentastellate lasciano intendere che presto si potrebbe passare all'indicazione di un nome condiviso: "C'è stata totale sintonia sulla necessità di rafforzare e intensificare il confronto, iniziato la settimana scorsa, per mettere da parte al più presto le schede bianche e scrivere un nome che unisca il Paese".

Lavori in corso

Il lungo iter che porterà all'elezione del nuovo presidente della Repubblica, è iniziato oggi alle 15 con il voto dei senatori, seguito da quello dei deputati e chiuso attorno alle 20 con i delegati regionali. Il centrosinistra ha confermato la scelta di votare scheda bianca al primo voto per il Quirinale. La decisione è stata presa durante la riunione alla quale hanno partecipato i leader di Pd, Enrico Letta, Leu, Roberto Speranza e Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, assieme ai rispettivi capigruppo. "Sapere che è una convocazione permanente, ci saranno tante riunioni e ovviamente proseguiamo i contatti anche con le altre forze per trovare una soluzione per il Paese" ha detto il leader dei 5Stelle.

La seduta di domani inizierà nuovamente alle 15, per consentire la partecipazione ai funerali di Vincenzo Fasano, il deputato di Forza Italia scomparso ieri. Il terzo scrutinio, invece, dovrebbe iniziare alle 11 di mercoledì.

Al seggio speciale hanno votato 10 su 17 positivi

Dieci su diciassette. È il numero, a quanto si apprende, dei grandi elettori positivi al Covid o in quarantena che dopo aver presentato un certificato si sono recati nel "seggio speciale" allestito nel parcheggio della Camera per votare alla elezioni del presidente della Repubblica.

Bonino: "Non voto Draghi, ma Cartabia"

"Noi di +Europa e Azione abbiamo deciso di votare fin dal primo scrutinio la ministra Marta Cartabia. Non partecipiamo al rito della scheda bianca che è semplicemente un tatticismo per coprire il fatto che i grandi partiti non hanno ancora trovato un accordo. Dopo tanto blaterare di donne, una donna competente c'è e noi la votiamo convintamente da subito". Lo dichiara la senatrice di Più Europa, Emma Bonino. "Draghi è qualificato ma io voto convintamente Cartabia al Quirinale. Draghi dovrebbe fare un regalo al paese e restare al governo. Successivamente? Draghi potrebbe candidarsi a presidente del Consiglio Ue”.

Draghi "scompare dai radar": torna il "where is Mario?"

A Palazzo Chigi torna con forza il refrain "Where is Mario?", frase che i media statunitensi attribuivano all'ex presidente Usa, Barack Obama, che negli snodi economici più complessi della sua presidenza era solito chiedere al suo staff di raggiungere al telefono Mario Draghi, per un consiglio, un confronto, un consulto.

Anche oggi nella sala stampa di Palazzo Chigi e nella piazzale antistante l'ingresso della sede del governo risuona la domanda, perché il presidente del Consiglio - che a sorpresa questa mattina avrebbe incontrato il leader della Lega Matteo Salvini, per un confronto che tuttavia Palazzo Chigi né conferma né smentisce trincerandosi dietro il 'no comment'- nel primo pomeriggio, attorno alle 15, si è allontanato per un'oretta scarsa per poi far ritorno nella sede del governo. Tanto è bastato per scatenare il panico tra i cronisti, alle prese con l'ansia da 'buco': 'dove è stato? Chi ha incontrato?', la domanda che rimbalza assieme ai rumors di incontri in agenda con i leader di partito, che tuttavia non vengono in alcun modo confermati dallo staff del presidente del Consiglio. Tanto meno dai team dei leader di partito. Sebbene, come viene confermato da fonti di governo, Draghi potrebbe incontrare o contattare in queste ore altri leader e big di partiti.

Draghi ha incontrato Salvini, Letta e Conte

Mario Draghi avrebbe avuto oggi un colloquio anche con il leader Pd, Enrico Letta, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari. Fonti di Palazzo Chigi interpellate in merito si limitano a rispondere "no comment" e anche dal Nazareno non arrivano né conferme, né smentite.

Draghi oggi ha parlato anche con il leader della Lega, Matteo Salvini: anche in questo caso gli entourage dei diretti interessati non hanno né confermato né smentito la circostanza.

Il presidente del Consiglio Mario Draghi, secondo quanto si apprende, avrebbe sentito oggi anche il leader M5S Giuseppe Conte. Anche in questo caso dallo staff dell'ex premier non commentano la notizia.

Salta internet alla Camera, non è un attacco hacker

Un problema tecnico e non un attacco hacker all'origine del black out della connessione internet alla Camera. È quanto viene spiegato dopo che tutti i computer e le relative connessioni della sala stampa di Montecitorio hanno perso il collegamento alla rete internet. Subito i tecnici della Camera si sono attivati per risolvere il problema.

Salvini: "Nelle prossime ore diverse proposte di centrodestra unito"

"Sto lavorando perché nelle prossime ore il centrodestra unito offra non una ma diverse proposte di qualità, donne e uomini di alto profilo istituzionale e culturale, su cui contiamo ci sia una discussione priva di veti e pregiudizi, che gli italiani non meritano in un momento così delicato dal punto di vista economico e sociale". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.