Quirinale, terzo voto: schede bianche e fumata nera, ma sale Mattarella nelle preferenze

Fumata nera anche nel terzo scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica. Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha annunciato che erano presenti e votanti 978 grandi elettori. Le bianche sono 412. Scendono i voti dispersi, ieri erano 125 e oggi si attestano a 84, così come sono in discesa le schede nulle: al secondo scrutinio 38, al terzo sono 22. Aumentano i voti a Sergio Mattarella, che è il più votato: ieri i voti a suo favore erano 39, oggi salgono a 125. A seguire la 'sorpresa' Crosetto, che ottiene 114 voti, ben 51 voti in più rispetto al numero dei Grandi elettori di FdI, pari a 63. Poi c'è il candidato di Alternativa, Paolo Maddalena, che ottiene 61 voti, Pier Ferdinando Casini 52, Giancarlo Giorgetti 19. Il quarto scrutinio, con il quorum che scende a 505 voti, si terrà domani dalle 11.

Centrodestra, vertice rinviato a domattina Era in programma per questa notte, a partire dalle 22,30 il vertice del centrodestra convocato da Matteo Salvini per provare a fare un nome di coalizione per la candidatura a presidente della Repubblica, ma alla fine è stato rinviato a domattina. L'appuntamento è alle 8.30 negli uffici del gruppo Lega alla Camera, prima della quarta votazione. Probabilmente sul rinvio hanno influito le difficoltà a reperire un luogo idoneo ad ospitare i grandi elettori del centrodestra e il rientro degli esponenti politici che attualmente non erano presenti a Roma. Al tavolo erano attesi tutti i leader del centrodestra, a partire da Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani. A un certo punto della serata sul tavolo del confronto in seno al centrodestra, è subentrata con forza l'opzione politica di Pier Ferdinando Casini, perché la strada di Draghi al momento sarebbe in salita. Sull'ex presidente della Camera era stata registrata la convergenza dei gruppi centristi, naturalmente, ma anche di Fi. Mancava l'ok della Lega. Secondo alcuni rumors raccolti in transatlantico, rimane anche l'idea di un nome di alto profilo, finora non lanciato nella 'gara', cioè Paola Severino. Anche Sabino Cassese non sarebbe fuori dalla corsa. Sullo sfondo, ancora il Mattarella bis. Fratelli d'Italia a Salvini: mandato per individuare il candidato del centrodestra Dal centrodestra arriva un'accelerazione sull'uscita dallo stato di stallo per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Rompe gli indugi il partito di Giorgia Meloni con l'attribuzione di un preciso mandato al leader della Lega. "FdI continua a ritenere imprescindibile una votazione compatta del centrodestra su un candidato della coalizione, come concordemente valutato nell'ultimo vertice. A Matteo Salvini il mandato di individuare, attraverso le sue molteplici interlocuzioni, il candidato più attrattivo tra quelli presentati ieri". Lo comunica in una nota fratelli d'italia. Salvini ai giornalisti: sarà una lunga notte di lavoro "Tenete i telefonini accesi perché sarà una lunga notte di lavoro". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, arrivando alla riunione sul Quirinale con i grandi elettori del suo partito. Salvini non ha voluto anticipare cosa voterà domani il centrodestra nella quarta votazione. "Avendo riunito i miei 200 elettori mi sembra più rispettoso parlarne prima con loro che con la libera stampa", ha risposto. Draghi "è il collante della coalizione", deve rimanere a palazzo Chigi. Lo ribadisce Matteo Salvini, parlando del Quirinale prima della riunione con i parlamentari. "Stiamo lavorando, continuiamo a lavorare per offrire nomi di alto profilo ma non possiamo permettere che il Paese rimanga ostaggio di no e veti della sinistra. Abbiamo fatto nomi di altissimo profilo, altri ne faremo. Da Pd e M5s invece sono mancate le proposte". “Non posso permettere che il Parlamento, il centrodestra, e soprattutto il Paese rimanga per giorni e giorni ostaggio dei no dei veti della sinistra”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, arrivando al Palazzo delle Esposizioni per la riunione con i gruppi parlamentari per fare il punto sull’elezione del presidente della Repubblica. Conte a centrodestra: "Evitare le esibizioni muscolari" "Stiamo lavorando con spirito di unità nazionale per individuare una personalità" su cui possa trovarsi "un'ampia convergenza. Siamo in un momento in cui le condizioni del paese, ancora emergenziali", fanno sì che "occorra una soluzione che possa raccogliere un ampio consenso ed è con vero spirito di unità nazionale che stiamo lavorando". Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte ai giornalisti. Abbiamo rivolto "l'invito alle altre forze politiche e in particolare al centrodestra" a trovare un'intesa su un "nome super partes: la lista di nomi fatta dal centrodestra è assolutamente dignitosa, ma no al rischio di veti reciproci", motivo per cui il centrosinistra e M5s hanno deciso di non presentare una loro rosa. "Facciamo una proposta condivisa, stiamo cercando anche di convincere le forze di centrodestra a evitare esibizioni muscolari. Se domani" sarà avanzata una "proposta di parte e si farà una prova di forza questo ritarderebbe la soluzione. Casellati seconda carica Stato, come può essere strumentalizzata per una prova di forza? Non avrebbe proprio senso". Per Conte lo "schema è evidente: le forze di centrosinistra, Pd e Leu, avrebbero tanti candidati degnissimi da proporre. Il centrodestra legittimamente altrettanto. Lo schema che da subito ho proposto è puntiamo a un candidato super partes e autorevole. Se invece viene preannunciata una candidatura su cui il centrodestra vuole fare una prova muscolare è un controsenso che non logico", conclude. Spunta l'ipotesi Cassese, ma la Lega smentisce L'ipotesi sembrava prendere corpo in questo pomeriggio di trattative. La notizia viene rilanciata dal quotidiano "Il Foglio" che dice in un lancio di twitter: "Matteo Salvini ha incontrato Sabino Cassese. Poco prima aveva detto: 'La soluzione per il #Quirinale può essere vicina'. Alle 19 riunione urgente della Lega con deputati e senatori". Cassese, 86 anni, giurista, è stato ministro della Funzione pubblica nel governo Ciampi (1993-94) e giudice costituzionale (2005-2014). Nessun incontro tra il senatore Matteo Salvini e il giurista Sabino Cassese fanno sapere, però, fonti della Lega.

ANSA/CLAUDIO PERI L'ex giudice costituzionale Sabino Cassese