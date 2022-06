Roma, clochard trovato morto sotto un cavalcavia: lo ha ucciso il freddo

Il corpo senza vita di un clochard è stato trovato dai carabinieri della Stazione Eur di Roma questa mattina. Gli uomini dell'Arma sono intervenuti dopo una segnalazione giunta al 112. Arrivati in viale del Tintoretto, all'incrocio con via Laurentina, sotto il cavalcavia pedonale hanno rinvenuto il cadavere di un cittadino romeno di 52 anni, senza fissa dimora. Il medico legale e il personale sanitario del 118 non hanno riscontrato lesioni, l'uomo sembra essere deceduto per ipotermia. Sul posto sono intervenuti per i rilievi i Carabinieri della VII sezione del Nucleo Investigativo di via In Selci. La salma è stata trasportata presso l'Istituto di medicina legale del Policlinico di Tor Vergata di Roma.