Rugby, presentata l'edizione 2022 del Sei Nazioni

Malagò: "Sono ottimista"

"Oggi celebriamo qualcosa di importante - ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò - essendo a Pechino per i Giochi Invernali, darei appuntamento al 12 marzo per Italia-Scozia", "il mio messaggio alla squadra? Io sono sempre stato vicino e sono ottimista - ha aggiunto Malagò - ho parlato tante volte con il presidente Innocenti, ci sono stati segnali delle squadre italiane e c'è grande fiducia nel ct, sono felice che il capitano sia Michele Lamaro".

"La missione è riportare il rugby italiano in alto"

Marzio Innocenti, presidente della Federugby, ha detto: "Siamo qua per cambiare lo status quo del nostro ambito, che in questo momento ci indica come i perdenti", continua il presidente, perchè "in cinque settimane giocheremo contro i migliori al mondo, i nostri ragazzi devono fare il massimo: anche perché, oggettivamente, la missione di tutti quanti noi è di portare il rugby italiano a un livello alto".