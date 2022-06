Scontri durante lo sgombero di un locale occupato da militanti di Casapound, feriti due agenti

E' di due agenti feriti e portati in ospedale il bilancio degli scontri avvenuti questa mattina in via degli Orti di Malabarba, a Casalbertone a Roma, nel corso dello sgombero di un locale occupato da militanti di Casapound.

Gli occupanti, molti con il volto coperto, hanno posto resistenza all'atto disposto dell'autorità giudiziaria lanciando fumogeni ed arrivando anche al contatto fisico con le forze dell'ordine. Dopo i momenti di forte tensione è stata ristabilita la calma e i poliziotti hanno proceduto anche all'identificazione di alcuni manifestanti.

Secondo quanto precisano fonti della prefettura, sull'immobile "gravava un provvedimento di sequestro preventivo emanato già mesi fa dall'autorità giudiziaria che si è deciso di portare ad esecuzione anche tenuto conto che nello stabile non risiedevano persone".

Peraltro l'immobile (di proprietà dell'Inps), sottolineano le stesse fonti, oltre alla funzione di circolo culturale, serviva anche da locale per lo stoccaggio di materiale di un'attività imprenditoriale.

Marsella: " Quello che è successo è gravissimo"

"Quello che è successo è gravissimo: ogni forma di dissenso viene repressa a suon di lacrimogeni e manganelli. La motivazione è ovvia: la decisione di questo sgombero lampo arriva dopo le proteste contro il governo Draghi. Siamo stati gli unici a scendere in piazza e questa è la conseguenza". E' quanto dichiara Luca Marsella, di Casapound, già consigliere a Ostia e fermato durante i momenti di tensione di questa mattina per lo sgombero del Circolo Futurista.

"A Roma ci sono decine e decine di centri sociali e occupazioni di immigrati giunti più volte alle cronache per spaccio di droga e addirittura stupri, ma Gualtieri si presenta a Roma accanendosi contro una delle poche occupazioni dove non sventola la bandiera rossa, attiva da 13 anni e protagonista di tantissime iniziative di solidarietà e cultura", sottolinea Marsella.

"Evidentemente voci libere, che non hanno paura di prendere posizione, sono scomode per una classe politica asservita e imbelle. Una classe politica che si illude di fermarci sgomberando come ripicca le nostre sedi: con o senza, ci troverete sempre in strada a difendere un'Idea, spine nel fianco di chi ha barattato la propria Nazione per un comodo tornaconto", conclude.

Zingaretti: "La violenza è intollerabile e inaccettabile"

"Massima solidarietà agli agenti che oggi sono rimasti feriti durante lo sgombero del locale occupato abusivamente da Casapound". Lo scrive in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

"Atti violenti di questo genere sono intollerabili e inaccettabili, e vanno condannati sempre. Ringrazio le donne e gli uomini delle forze dell'ordine che lavorano a tutela della legalità per la sicurezza di tutte e tutti".

Gualtieri: "Violenza inaccettabile"

"Esprimo la mia solidarietà alle forze dell'ordine e alla Polizia locale, è una violenza inaccettabile". Lo dice il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in merito allo sgombero di CasaPound a Casal Bertone durante il quale vi è stato il ferimento di poliziotti.

"Noi andremo avanti sulla strada della legalità, non ci faremo intimidire e proseguiremo su questa strada. Faccio un plauso alle forze dell'ordine per il loro intervento ed esprimo la mia vicinanza agli agenti feriti e la condanna ferma di questi atteggiamenti violenti che per noi sono inaccettabili", prosegue Gualtieri a margine dell'evento di inaugurazione di 60 nuovi bus Cotral alla stazione Anagnina di Roma.