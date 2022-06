Smart working, incontro tra Draghi e Brunetta. In 8 punti vademecum del ministero sul lavoro agile

"Incontro assolutamente positivo tra il presidente Draghi e il ministro Brunetta in vista del Consiglio dei ministri di domani". Lo si apprende da fonti dopo l'incontro tra il premier Mario Draghi e il titolare della Pa, Renato Brunetta, a Palazzo Chigi. "Si è ragionato sul migliore utilizzo, ai fini del contrasto al picco pandemico, della flessibilità nel ricorso allo smart working già prevista dalle regole vigenti tanto per il lavoro privato quanto per il lavoro pubblico", fanno sapere le stesse fonti. Domani si riunirà il Consiglio dei Ministri per discutere dell'estensione del passaporto vaccinale rafforzato ai dipendenti della Pubblica amministrazione per i quali non è ancora previsto l'obbligo e, con alte probabilità, estenderà l'uso anche al settore privato.

Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica Amministrazione, è un fermo sostenitore del ritorno al lavoro in presenza. Questo ha suscitato numerose critiche nei suoi confronti, anche alla luce dell’incremento dei numeri dei contagi a cui stiamo assistendo in questi giorni. Alcune fonti prevedono un picco di casi positivi verso il 15 gennaio o la fine del mese.

Nino Cartabellotta, ad esempio, presidente della Fondazione Gimbe, ha dichiarato in un'intervista: “Con questo tasso di crescita c’è il rischio di intasare gli ospedali. Tutte le misure messe in campo finora dal governo sono una sommatoria di pannicelli caldi che non riescono a rallentare la circolazione del virus. Bisogna limitare i contatti sociali, magari incrementando lo smart working”. Oggi il Ministero per la Pubblica Amministrazione ha pubblicato, sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica, una nota contente 8 domande e risposte per fare chiarezza sull’argomento.

Chi sta invocando lo smart working generalizzato nella pubblica amministrazione non si accontenta del lavoro agile regolato, strutturato e ampiamente flessibile che è stato disegnato in maniera condivisa e partecipata in questi ma chiede il ritorno alla situazione del lockdown di marzo 2020 dalla nota del Dipartimento della Funzione Pubblica del 4 gennaio 2021