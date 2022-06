Un podcast sulle "sentenze che ci hanno cambiato la vita"

Lo si sente dire che certe sentenza fanno giurisprudenza, che certe sentenze possono incidere direttamente sulla nostra vita e perfino cambiarla. Ciò è tanto più vero se si prende una decisione della Consulta che ha riguardato la gestione della pandemia. Vi ricordate i conflitti istituzionali fra Stato e Regioni? Frizioni tra poteri che potevano paralizzare le azioni emergenziali messe in campo per contenere i contagi? Bene, su tutto questo intervenne la Corte Costituzionale con la sentenza 37 del 2021. Doveva dirimere un conflitto di competenze fra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta. La legge regionale n. 11 del 9 dicembre 2020 sulle: "Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d’Aosta in relazione allo stato d’emergenza" con la quale la Regione interveniva in particolare sul settore del turismo, attività centrale per lo sviluppo locale, fu oggetto d’impugnazione da parte del Governo. La Corte costituzionale ha statuito l’esclusiva competenza dello Stato a legiferare. Si viene definitivamente a stabilizzare un elemento chiave nella gestione della pandemia Covid: ossia che essa appartiene al Governo e non alle Regioni, poiché rientra nell'esclusiva competenza statale relativa alla cosiddetta profilassi internazionale, prevista ex art. 117 della Costituzione. Allo Stato è riconosciuto un potere di controllo esclusivo nella gestione di situazioni di rilievo internazionale, sul presupposto che in esse siano coinvolti gli interessi di più Stati, oltre che quello nazionale.