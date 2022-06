Viva l'Italia, l'Italia viva

17 marzo 1861: proclamazione del Regno d'Italia. La bandiera verde, bianca e rossa diventa il vessillo nazionale dell'Italia unita.

I tre colori nazionali italiani comparvero per la prima volta a Genova il 21 agosto 1789 sulla coccarda italiana tricolore circa un mese dopo lo scoppio della Rivoluzione francese. L'11 ottobre 1796 furono utilizzati per la prima volta a Milano su uno stendardo militare, ma solo il 7 gennaio 1797, a Reggio Emilia, per la prima volta, il Tricolore venne adottato ufficialmente da uno Stato italiano sovrano.

Oggi, dunque, celebriamo quella data, quella ricorrenza, e festeggiamo la nostra Bandiera.

La storia del Tricolore nasce da lontano e poggia su ideali gloriosi, su sentimenti diffusi e condivisi. La storia della nostra Bandiera è la storia di ognuno di noi, dei nostri nonni, dei nostri padri, delle nostre lotte per l'indipendenza e per la libertà.

Il Risorgimento vive, ancora oggi, in ciascuno di noi, anche e soprattutto attraverso i simboli. E il simbolo dei simboli è la Bandiera, che vediamo issata in cima ai nostri palazzi istituzionali, ma che spesso, in questi due anni, abbiamo lasciato sventolare dai nostri balconi, mentre eravamo chiusi in casa per le restrizioni da Covid-19.

Penso ad una canzone che riecheggia in molti film legati alla storia risorgimentale e che anche ai giovanissimi dovrebbe ricordare l'importanza dei tre colori: verde, bianco e rosso. “E’ la bandiera dei tre colori”…., così fa quella canzone.

Tre colori ed un solo filo che lega i nostri avi e i nostri ragazzi, in un unico irripetibile movimento ideale, in una sola storia fatta di conquiste e gloriosi sacrifici.

E penso all'attuale battaglia che stiamo combattendo oggi, insieme, contro un nemico invisibile.

Ecco: riflettiamo più spesso su quei tre colori, su quella Bandiera, che forse troppo spesso dimentichiamo di dover rappresentare, e che sventoliamo in particolare quando gioca o vince l'Italia di Mancini.

Pensiamo più spesso, non solo oggi perché lo celebriamo, che sotto quel vessillo siamo una cosa sola e dovremmo guardare all’interesse comune. E guardiamo sovente agli sforzi fatti per difendere quel simbolo.

Vedere, nel discorso di fine anno, nel suo ultimo discorso da Presidente, il Capo dello Stato Sergio Mattarella, in piedi, davanti a quella Bandiera, personalmente, mi ha inorgoglito. E credo debba inorgoglire tutti noi.

Siamo parte di un tutto, siamo parte di una sola Patria, riunita sotto un’unica Bandiera: il Tricolore. Viva la Bandiera, viva l’Italia.