50 milioni di euro sequestrati ad un imprenditore di Latina arrestato nel 2020

Un elenco lungo di patrimoni realizzati con i 37 compagnie societarie, di cui 4 nel Regno Unito e 2 in Moldavia. Un patrimonio di 119 fabbricati e 58 terreni, 55 veicoli, 1 imbarcazione e 72 rapporti finanziari. Una patrimonio stimato di circa 50 milioni di euro. A tanto ammonta il sequestro della Polizia e della Dda di Roma ad un imprenditore di Latina, nel Lazio, scattato questa mattina. L'imprenditore, attualmente sottoposto all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, è stato arrestato nel 2020, perché gravemente accusato, tra l'altro, di bancarotta fraudolenta, trasferimento fraudolento di valori, corruzione, autoriciclaggio, sequestro di persona ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. Dopo il vaglio del Riesame - che ha confermato, tranne che per un capo, l'ordinanza del gip, l'imprenditore è stato rinviato a giudizio e il dibattimento è in corso davanti al tribunale di Latina.

La Procura parla di "pericolosità sociale qualificata e generica" e la riconducibilità del patrimonio ad attività illecite”. Dalle indagini svolte emergerebbe come l’imprenditore abbia costruito negli anni un tesoro muovendosi con destrezza tra i clan mafiosi radicati nel Lazio tra Roma e Latina e personaggi della politica.