La tragedia di Giuseppe, morto a 16 anni in un incidente stradale mentre svolgeva uno stage

E’ morto a soli 16 anni mentre svolgeva uno stage. Lo studente si chiamava Giuseppe Lenoci ed è morto sul colpo in un incidente stradale mentre era impegnato in un apprendistato nell’ambito di un corso professionale di termoidraulica.

La tragedia è avvenuta a Serra de’ Conti, in provincia di Ancona. Il ragazzo era originario di Monte Urano nel fermano. Uno schianto tremendo contro un albero, a bordo di un furgoncino di proprietà della ditta, che non gli ha lasciato scampo: la morte, per lo stagista è sopraggiunta a causa delle gravissime lesioni riportate. Il conducente del mezzo - 37 anni - è rimasto ferito nonostante sia stato sbalzato fuori dall'abitacolo, finendo a vari metri di distanza dal furgoncino.

Le indagini ora dovranno appurare la dinamica dell'incidente. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo del ragazzo rimasto incastrato tra le lamiere, la polizia locale di Serra de' Conti, i carabinieri e il 118. Il 37enne è stato trasportato all'ospedale di Torrette di Ancona in gravi condizioni.

Giuseppe Lenoci, insieme alla sua famiglia di origini pugliesi, da una decina di anni si era trasferito a Monte Urano. Avrebbe compiuto 17 anni ad aprile. Il suo sogno era diventare un termoidraulico e da qui la scelta di iscriversi all''Artigianelli', storico centro di formazione con sede a Fermo, che ha uno stretto rapporto con le aziende della provincia e dove stava completando il percorso formativo: tre anni e mille ore, la metà delle quali in stage, corsi organizzati da enti di formazione del territorio e finanziati dalla Regione Marche. Si sarebbe diplomato alla fine di questo anno scolastico, diventando un operaio specializzato.

L'incidente mortale ha riaperto le polemiche sull'alternanza scuola lavoro, oggetto della mobilitazione studentesca delle ultime settimane seguita alla morte di Lorenzo Parelli colpito da una trave d'acciaio in una fabbrica a Lanuzacco (Udine) dove stava svolgendo un periodo di apprendistato.

Il ministro: "Vicinanza alla famiglia. Garantire sicurezza sul lavoro"

"Esprimo il mio più profondo dolore e vicinanza alla famiglia". Così il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi dopo aver appreso la notizia della morte del giovane Giuseppe Lenoci. "La sicurezza sul lavoro deve essere sempre garantita, a maggior ragione quando sono coinvolti dei ragazzi in formazione. Su questo abbiamo già avviato un confronto con il Ministro del Lavoro Orlando e messo a ragionare i nostri tecnici. Credo sia urgente ritrovarci anche insieme alle Regioni per un percorso che porti a una maggiore sicurezza in tutti i percorsi di formazione dove sono previsti contatti dei nostri giovani con il mondo del lavoro".

Il direttore: "Anche noi abbiamo perso un figlio"

"Una disgrazia che ci colpisce profondamente, come comunità e come scuola: abbiamo perso, in questo tragico incidente stradale un figlio anche noi, mentre si stava preparando a svolgere un'attività formativa di stage". Lo ha dichiarato padre Sante Pessot, il direttore del centro professionale 'Artigianelli' di Fermo, frequentato da Giuseppe Lenoci.

Il direttore del centro di formazione professionale ha spiegato che i ragazzi che lo frequentano "sono impegnati in attività di stage che li accompagnano nel mondo del lavoro, fanno esperienze dirette con aziende con cui collaboriamo da anni. Attività co-progettate con le imprese, nel rispetto delle normative nazionali e regionali, che preparano ad un inserimento graduale e responsabile nel mondo del lavoro, con il supporto dei nostri docenti e tutor".

"Quello che sta succedendo in Italia è sotto gli occhi di tutti. Questa è la scuola che hanno voluto governi e padroni. Sappiamo cosa fare, nessuno ha più scuse - afferma in una nota il Fronte della Gioventù Comunista - Il 18 febbraio gli studenti saranno in piazza in tutta Italia contro alternanza, maturità e repressione subita", dichiara Lorenzo Lang, Segretario Nazionale del Fronte della Gioventù Comunista.

E Luca Redolfi, coordinatore nazionale dell'Unione Degli Studenti, ricorda anche "la lunga lista di morti sul lavoro causati da un sistema malato, volto solamente al profitto: vogliamo sicurezza dentro e fuori le scuole, vogliamo che l'alternanza scuola-lavoro e gli stage vadano aboliti a favore dell'istruzione integrata".

Il piccolo centro di Monte Urano è sconvolto dalla morte del giovane. La sindaca Moira Canigola "parla di immane tragedia, ora bisogna fermarsi e riflettere".