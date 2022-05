Bianchi, vicinanza alla famiglia del 16enne morto sul lavoro. Il legale: "Famiglia distrutta"

"Tutta la mia vicinanza alla famiglia di Giuseppe. Sono cose drammatiche che non devono capitare. Non può essere che nel nostro Paese abbiamo mille morti l'anno sul lavoro, il nostro obiettivo è zero". Lo ha detto questa mattina il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, in riferimento alla morte del giovane Giuseppe Lenoci, intervenendo in diretta a Mattino 5 (Canale 5). "Ma bisogna precisare che non era alternanza scuola-lavoro. Giuseppe stava facendo, come nel caso di Udine, un percorso di formazione professionale triennale riconosciuto dalle Regioni. Per questo ho detto che in questa rivisitazione del sistema dobbiamo coinvolgere anche le Regioni".

Il ministro Bianchi, precisando che non si trattava di alternanza, ha aggiunto: "Un conto è l'alternanza scuola-lavoro, un altro è la formazione professionale - ha detto - Gli enti che erogano la formazione professionale sono molto seri, ma è chiaro che insieme alle Regioni dobbiamo rivedere questo sistema: l'educazione deve essere ciò che guida anche questi periodi fuori dai centri di formazione professionale"

"In molte Regioni abbiamo il 25-30% dei ragazzi che si disperdono nel percorso scolastico – ha continuato il ministro Bianchi - La formazione professionale, finanziata da Regioni e Europa, è uno strumento potentissimo anche per ridurre la dispersione e fare connessione. Ci sono tanti ragazzi che iniziano un percorso e non lo finiscono. La formazione professionale va considerata una parte del sistema educativo, regolata dalle Regioni, ma in un quadro complessivo in cui bisogna accompagnare le persone al lavoro, come dignità".

L'avvocato della famiglia di Giuseppe Lenoci

"La famiglia di Giuseppe è letteralmente distrutta, sono quelle cose che non devono mai capitare, l'unica cosa che uno non vorrebbe mai ricordare è la morte del proprio figlio". Così all'ansa l'avv. Arnaldo Salvatori legale della famiglia di Giuseppe Lenoci.

Il legale, che si è recato all'Artigianelli per verificare la regolarità dello stage, al di là del rapporto professionale, è vicino di casa e amico della famiglia di Giuseppe (il padre Sabino, la madre Francesca, il fratellino minore). "I genitori mi hanno che detto Giuseppe era al secondo stage -racconta l'avv. Salvatori - che era molto soddisfatto di ciò che faceva: tornava a casa stanco ma contento, purtroppo è successo quello che non doveva succedere. Il fine settimana, siccome era amante del calcio, Giuseppe faceva le sue partite, penso giocasse in una squadra. Era amante del calcio - ricorda illegale -, era un ragazzo semplice e perbene".

"Stamattina il preside dell'Artigianelli era assente -riferisce il legale - mi dovranno fornire tutti i dati per verificare la regolarità dello stage. Il tutor dovrebbe essere lo stesso titolare dell'azienda presso cui faceva lo stage, non so se il conducente dell'auto era il suo tutor, so solo che è ricoverato".

Il preside della scuola di Giuseppe

"Una disgrazia che ci colpisce profondamente, come comunità e come scuola. Abbiamo perso, in questo tragico incidente stradale un 'figlio' anche noi, mentre si stava preparando a svolgere un'attività formativa di stage”. Così in una nota padre Sante Pessot, direttore dell'Istituto degli Artigianelli di Fermo, frequentato da Giuseppe Lenoci. “I nostri ragazzi sono impegnati in attività di stage che li accompagnano nel mondo del lavoro, fanno esperienze dirette con aziende con cui collaboriamo da anni - spiega - nel rispetto delle normative nazionali e regionali".

Nisini, subito confronto per maggiore sicurezza

"Ho appreso con dolore la notizia della morte in un incidente stradale del giovane Giuseppe Lenoci. Nel giro di pochi giorni un'altra giovane vittima, un'altra vita spezzata. Esprimo cordoglio e vicinanza alla famiglia". Lo afferma la sottosegretaria al Lavoro e alle Politiche sociali, Tiziana Nisini, sottolineando che quanto accaduto "ci impone un'accelerata sulle riflessioni già condivise tra ministero del Lavoro e dell'Istruzione che daranno vita, a breve, ad un tavolo per trovare tutte le soluzioni possibili affinché tali e tristi episodi non si verifichino più". "Abbiamo il dovere - prosegue - di tutelare i nostri lavoratori e, soprattutto, le giovani generazioni garantendo loro un ambiente protetto, sicuro, che gli permetta di crescere, realizzarsi ed avere maggiori certezze per il futuro".

Sbarra: servono investimenti e prevenzione

Dopo aver espresso vicinanza e cordoglio per la morte del giovane studente il Segretario Generale della Cisl, Luigi Sbarra, a margine del congresso della Cisl di Bari, ha dichiarato: "Quella di ieri con la perdita di questo giovane studente di 16 anni è una tragedia incredibile, un ulteriore dramma che sconvolge famiglie. Bisogna investire di più sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e anche nei luoghi della formazione. Noi pensiamo che bisogna investire di più sulle competenze, sull'apprendimento, sui percorsi formativi, incoerenza con le indicazioni della Commissione Europea che ritiene l'investimento sulla formazione centrale per la crescita e la coesione"

Gli studenti in piazza per abolire l’alternanza scuola-lavoro

La morte di Giuseppe ha scatenato la reazione immediata di protesta, in tutta Italia, dei giovani dell'Opposizione studentesca d'alternativa (Osa). "In tutta Italia, blitz di Osa sotto gli Uffici scolastici regionali per richiedere l'abolizione immediata dei Pcto (l'attuale nome dell'alternanza scuola lavoro, ndr) e le dimissioni di Bianchi. "A questo ennesimo fatto tragico che colpisce la nostra generazione, dopo la morte di Lorenzo neanche un mese fa, la nostra risposta è la lotta. Gli studenti sono pronti a riversarsi nelle strade delle città di tutta Italia il 18 febbraio - ribadiscono gli studenti -, per la giornata di mobilitazione studentesca nazionale, per portare la rabbia della nostra generazione dopo questa ennesima morte, richiedere l'abolizione immediata dell'alternanza scuola lavoro e chiedere le dimissioni del ministro Bianchi in quanto responsabile della situazione gravissima che stiamo vivendo. Non dimenticheremo e non perdoneremo: è una promessa di lotta", concludono.

"Le vostre mani sono sempre più sporche di sangue". Così in un post su Facebook, l'Unione degli studenti (Uds) di Campobasso commenta quanto accaduto a Giuseppe Lenoci. "Questa morte - si legge nel post - si aggiunge a una lunga lista di morti sul lavoro e all'interno delle scuole, morti causati da un sistema malato, volto solamente al profitto. Vogliamo sicurezza dentro e fuori le scuole, vogliamo che l'alternanza scuola-lavoro e gli stage vadano aboliti a favore dell'istruzione integrata".





La Procura della Repubblica di Ancona aprirà un fascicolo per omicidio stradale in relazione alla morte di Giuseppe Lenoci

La pm Serena Bizzarri è ancora in attesa della relazione dei carabinieri sul sinistro e al momento non intende chiedere l'autopsia. Il magistrato non si è pronunciato, ma dovrebbe procedere nei confronti del conducente del furgone aziendale finito fuori strada, un dipendente 37enne della ditta rimasto ferito.