Covid, 1,5 milioni di over 50 ancora non vaccinati

La campagna vaccinale continua ad andare a ritmo sostenuto: nell'ultima settimana più di 3 milioni di vaccinati (3.066.339), ma restano scoperti complessivamente quasi 6 milioni di italiani over 5 anni (5.799.562), mentre per gli over 50 restano ancora scoperti - cioè che non hanno fatto neanche una dose - 1,5 milioni di persone.

Sono tra i dati emersi dal report settimanale della struttura del commissario, Francesco Figliuolo.

La fascia pediatrica tra i 5 e gli 11 anni, è quella che ha il maggior numero di non vaccinati: sono 1.982.500, seguono le fasce 40-49 anni (923.162) e quella 50-59 (681.198).

Ministro Speranza: "il 91% sopra i 12 anni ha fatto la prima dose"

Tuttavia, un dato benaugurante - secondo il ministro della sanità, Roberto Speranza - è la copertura vaccinale degli italiani over 12 anni che hanno fatto almeno una dose: "siamo ormai al 91% che hanno avuto la prima dose, l'88% che ha due dosi ed oltre 34 milioni, quasi 35, che hanno fatto anche il richiamo - così il ministro in un video messaggio in occasione di un evento di Aiom, l'associazione Italiana di Oncologia Medica - e questo ci mette nelle condizioni diverse per la lotta contro il Covid".

Il trend delle ultime settimane

Dopo un incremento delle somministrazioni iniziato nella settimana del Natale - il picco era stato registrato tra il 10 ed il 16 gennaio, con il record di 4.653.147 vaccinazioni in una settimana - da allora è iniziato un trend discendente anche se al momento non così significativo da preoccupare le istituzioni.