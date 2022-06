Covid, anche per entrare alla Camera dei Deputati servirà il green pass rafforzato

Anche per i deputati sarà previsto l'obbligo di Green Pass rafforzato, per accedere alla Camera: questo a partire dal 15 febbraio prossimo. I prossimi passaggi formali coinvolgeranno il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza. Lo ha comunicato Montecitorio dopo la riunione dei capigruppo che ha approvato la proposta del presidente, Roberto Fico.

Già domani, secondo quanto si apprende, lo stesso Fico convocherà un Ufficio di presidenza per l'esame delle modalità di attuazione.

Il certificato verde che diventerà conditio sine qua non per permettere l'accesso ai parlamentari nell'aula, dovrebbe trovare applicazione già dalla discussione generale - prevista Martedì 15 Febbraio - sul decreto per la proroga dell'emergenza. Calendarizzato, a seguire, per mercoledì 2 marzo il question time con il presidente Draghi.