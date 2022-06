Covid, Pregliasco, Djokovic cattivo maestro: diventa un simbolo no vax

Il tennista no vax Novak Djokovic un "cattivo maestro", che così diventa un simbolo dei no vax, così il virologo Fabrizio Pregliasco, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio 1. Pregliasco commenta anche le riaperture disposte dal premier Johnson in Gran Bretagna, invitando alla cautela per quanto riguarda i tempi: "Lì sono stati temerari sin da subito ma è un destino, che anche noi dovremo percorrere, credo già a partire da Giugno". Conferma l'ipotesi di possibile richiamo - la quarta dose - probabilmente da dover fare in autunno: "Il vaccino aggiornato risulta già predisposto ed i dati di efficacia - sottolinea il virologo - evidenziano non grossissime differenze rispetto a quello attuale". "Ma non parlerei di quarta dose - continua Pregliasco - ma di un richiamo vaccinale che come per l'antitetanica, usa sempre lo stesso farmaco".