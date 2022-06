Crisi ucraina, a Roma la manifestazione della Comunità di Sant'Egidio per chiedere la pace

Mantelline colorate, fiaccole, cartelli con slogan contro la guerra, bandiere dell'Ucraina: piazza Santi Apostoli si riempie di un’onda pacifista per manifestare contro la minaccia di un conflitto tra Mosca e Kiev. La Comunità di Sant'Egidio ha radunato diverse centinaia di persone, oltre a esponenti politici e cittadini ucraini residenti a Roma, per chiedere una soluzione pacifica della tensione tra Russia e Ucraina in corso da settimane al confine orientale dell’Europa. “La pace è il futuro”, è scritto sullo striscione appeso sul palco dai giovani della Comunità, tra i principali organizzatori dell'iniziativa.

Durante la manifestazione si sono alternati gli interventi del presidente della Comunità di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, e della scrittrice e testimone dell'Olocausto Edith Bruck, che ha sottolineato: “Io non ho nessun sentimento di odio contro nessuno, i ragazzi hanno bisogno di sapere cosa è accaduto, devono lottare per la pace e non odiare mai nessun essere umano”. A parlare anche due giovani ucraini.