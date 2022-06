Dalla Capitale, passando per Capri e Venezia, lungo 16 regioni: finanziati 38 cantieri culturali

Un nuovo edificio sostenibile e ad alta tecnologia dove ospitare il dialogo tra architettura, arte, scienza e intelligenza artificiale; un centro di eccellenza per il restauro del contemporaneo; spazi per le attività di formazione; depositi innovativi e accessibili al pubblico. Una nuova fascia di verde urbano, disegnata da artisti e agronomi, con attività espositive all'aperto, laboratori sull'ambiente e orti produttivi. Questo è il cuore del “Grande Maxxi”: il progetto che cambierà il volto del Museo nazionale delle Arti del XXI secolo che è stato presentato oggi dalla presidente della Fondazione, Giovanna Melandri, alla presenza dei ministri della Cultura, Dario Franceschini, della Transizione ecologica e Infrastrutture, Enrico Giovannini, e della Difesa, Lorenzo Guerini, del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Il rinnovamento della struttura è un’operazione che avviene nell’ambito del finanziamento, approvato dalla Conferenza Stato Regioni, di 200 milioni di euro per 38 cantieri culturali. Gli investimenti di questi fondi prevedono, tra gli altri, i lavori di ristrutturazione della monumentale Certosa di San Giacomo a Capri, che con i suoi settecento anni di storia è il complesso monastico più antico dell'isola partenopea; la messa in sicurezza della Basilica di San Marco a Venezia e nuovi lavori al Colosseo, con la valorizzazione delle due porte di accesso all'arena. E ancora: il restauro del Palazzo Reale di Napoli; nuovi fondi per il Museo della resistenza a Milano; la valorizzazione dei luoghi di papa Luciani, in Veneto; ma anche l'acquisizione al patrimonio pubblico di importanti realtà: Villa Massenzia, a Roma, sull'Appia Pignatelli; la settecentesca Villa Buonaccorsi, a Potenza Picena nelle Marche, un vero gioiello che così tornerà ad essere aperto al pubblico; una serie di terreni agricoli, in provincia di Venezia, che serviranno a potenziare l'area archeologica della città romana di Altino, perché è lì che dovrebbero trovarsi i Fori e l’antico teatro.

Un miliardo di risorse del Pnrr è destinato alla valorizzazione dei borghi, con interventi come quello, ad esempio, che prevede la riqualificazione dell'antico Ospedale degli Infermi di Viterbo, che diverrà la nuova sede dell'Archivio di Stato.

L'elenco dei progetti finanziati è lungo e articolato e riguarda 16 regioni italiane

"Investimenti che confermano la centralità della cultura nell'azione di politica economica del Governo" ha detto alla Camera il ministro della Cultura, Dario Franceschini, che sui progetti si è assicurato anche l'ok del Consiglio Superiore dei Beni Culturali. "Il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale è uno degli assi fondamentali su cui si fonda la crescita economica e sociale del Paese".