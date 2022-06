E' morta Monica Vitti, icona del cinema

Icona del cinema italiano, musa di Michelangelo Antonioni, regina della commedia all'italiana al fianco di Alberto Sordi, era assente dalle scene dal 2001, quando fu ricevuta al Quirinale per i David di Donatello. Nata Maria Luisa Ceciarelli a Roma, il 3 novembre del 1931, aveva compiuto da qualche mese 90 anni. La camera ardente sarà aperta in Campidoglio presso la Sala della Protomoteca venerdì 4 febbraio dalle ore 10 alle ore 18 e sabato 5 febbraio dalle 10 alle 13. I funerali si terranno alle 15 di sabato 5 febbraio nella Chiesa degli artisti a Piazza del Popolo, a Roma.

A dare la notizia Walter Veltroni su Twitter, su richiesta del compagno di Monica Vitti, il fotografo Roberto Russo.

Il presidente del Consiglio Draghi: "Ha dato lustro al cinema". L'omaggio all'attrice scomparsa arriva anche dall'estero, dove era molto amata





Parte della storia Rai

“Con la scomparsa di Monica Vitti l’Italia perde un’attrice di rara versatilità, capace di passare dal cinema d’autore a prove comiche di grande popolarità, sempre con lo stesso talento e la stessa qualità artistica”. Così la presidente Rai Marinella Soldi e l’amministratore delegato Carlo Fuortes esprimono il proprio cordoglio per la morte dell’attrice. “Protagonista al cinema e in teatro, Monica Vitti ha anche attraversato la storia della Rai, fin dagli esordi della televisione, con la partecipazione ai grandi varietà, per arrivare negli anni ’90 a condurre una edizione di grande successo di Domenica in. Nonostante la prolungata assenza dalle scene, Monica Vitti conserva e avrà sempre un posto importante nell’immaginario degli Italiani”.