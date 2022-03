Entra in sintonia: nuova tv digitale, come funziona lo "switch off" dei canali

In concomitanza con l'avvio della risintonizzazione delle frequenze tv, la Rai ha messo a disposizione di tutti i cittadini che ne avranno necessità un servizio informativo specifico per lo Switch off: sarà sufficiente chiamare il numero verde 800938362 per poter ricevere informazioni utili a capire meglio il passaggio alla Nuova Tv Digitale.

Un cambiamento europeo

Lo Switch off non è una scelta della Rai, ma avviene su indicazione della Commissione Europea e riguarda tutte le emittenti europee. Con il termine SPEGNIMENTO (in inglese “SWITCH OFF”) è indicato il passaggio dal vecchio al nuovo segnale che avverrà definitivamente a gennaio 2023. Prima di quella data è in corso una progressiva RIASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE (in inglese “REFARMING”), in cui alcuni canali, anche quelli Rai, potrebbero non essere più visibili e sarà quindi necessario risintonizzare tutti i canali manualmente, se la propria tv non lo farà in automatico. Quando il processo di spegnimento sarà completato, a gennaio 2023, la trasmissione del segnale avverrà attraverso un nuovo standard, per cui sarà necessario avere in casa un Decoder o una TV compatibile con la nuova tecnologia.

Cambiare per migliorare

Lo Switch off serve a ottimizzare le frequenze di trasmissione dei canali televisivi, anche per aumentare la qualità del segnale grazie a nuovi standard tecnologici, migliorare i servizi e le trasmissioni in alta definizione e aumentare l'interazione con l'utente, attraverso l'utilizzo di tv connesse a Internet (Smart tv). La Rai ha portato nelle case degli italiani la televisione: dopo il Primo Canale sono nati il Secondo, il Terzo e così via fino ad arrivare a 14 reti TV, 11 canali Radio e una piattaforma digitale gratuita, RaiPlay. In quasi 70 anni le trasmissioni sono diventate a colori e si sono arricchite di tanti servizi, anche digitali. La Rai è inoltre l’unico broadcaster italiano a disporre di Sedi in ciascuna regione e a trasmettere migliaia di ore di informazione locale quotidiana, grazie alla Testata Giornalistica Regionale (TGR): la Rai è da sempre vicina a tutti i cittadini italiani e lo è anche fisicamente in questo passaggio tecnologico.

Informazioni anche su apposito sito del MISE

Per tale ragione, gli Sportelli Abbonamenti, già presenti in ciascuna sede regionale, sono stati individuati come punti informativi anche per lo Switch off. Il personale dedicato ha seguito un apposito corso di formazione online e sarà a disposizione dei cittadini, previo appuntamento, per fornire informazioni sul passaggio alla Nuova Tv Digitale. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha realizzato un sito internet dedicato a fornire informazioni tecniche sul passaggio e sui Bonus TV messi a disposizione dal Governo Italiano. Per fissare un appuntamento presso uno dei 21 sportelli Rai in tutta Italia ed ottenere informazioni sullo Switch off, ricordiamo il numero già indicato in precedenza: 800938362.