Europa League, l'Atalanta pesca il Bayer negli ottavi. Conference, per la Roma c'è il Vitesse

Negli ottavi di finale di Europa League l'Atalanta affronterà i tedeschi del Bayer Leverkusen. E' il verdetto del sorteggio a Nyon presso la sede della Uefa.

Questi gli accoppiamenti degli altri ottavi. Le gare di andata sono in programma giovedì 10 marzo, il ritorno il 17:

Rangers (SCO) - Stella Rossa (SER)

Braga (POR) - Monaco (FRA)

Porto (POR) - Lione (FRA)

Siviglia (SPA) - West Ham (ING)

Barcellona (SPA) - Galatasaray (TUR)

Lipsia (GER) - Spartak Mosca (RUS)

Betis Siviglia (SPA) - Eintracht Francoforte (GER)





Conference League, la Roma pesca il Vitesse

La Roma affronterà gli olandesi del Vitesse negli ottavi di finale di Conference League. I giallorossi, in quanto testa di serie al sorteggio di Nyon, giocheranno il ritorno in casa. Quindi andata in Olanda giovedì 10 marzo, e una settimana più tardi, giovedì 17 marzo, il ritorno all'Olimpico.

Questi gli altri ottavi

Marsiglia (FRA) - Basliea (SVI)

Leicester (ING) - Rennes (FRA)

Paok (GRE) - Gent (BEL)

Psv (OLA) - Copenaghen (DAN)

Slavia Praga (CZE) - Lask (AUT)

Bodø Glimt (NOR) - AZ Alkmaar (OLA)

Partizan (SER) - Feyenoord (OLA)