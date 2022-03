Fifa e Uefa: Russia e squadre russe fuori da tutte le competizioni internazionali

Il calcio mette al bando la Russia. Con una decisione congiunta, Fifa e Uefa hanno deciso di sospendere da tutte le competizioni internazionali la nazionale di Mosca e tutti i club russi. Per effetto di questa decisione, la Russia è attualmente esclusa dal Mondiale che si giocherà a fine anno in Qatar.

"Queste decisioni - si legge nel comunicato - sono state adottate oggi dall'Ufficio di presidenza del Consiglio Fifa e dal Comitato Esecutivo della Uefa, rispettivamente i più alti organi decisionali di entrambe le istituzioni su questioni così urgenti".

"Il calcio è pienamente unito qui e in piena solidarietà con tutte le persone colpite in Ucraina. Entrambi i presidenti sperano che la situazione in Ucraina migliori in modo significativo e rapido in modo che il calcio possa essere di nuovo un vettore per l'unità e la pace tra le persone".

Con questa nuova posizione, la Russia è di fatto estromessa dai play-off mondiali in programma a fine marzo, esattamente ciò che chiedevano la Polonia (avversaria del primo turno previsto il 24 marzo), la Repubblica Ceca e la Svezia, le nazionali che avrebbero potuto incontrare i russi nel match decisivo. Stessa sorte per lo Spartak Mosca, sorteggiato contro il Lipsia negli ottavi di Europa League e dunque di fatto escluso dalla competizione, eccezion fatta per una eventuale revoca della sospensione se la situazione tra Russia e Ucraina dovesse migliorare.

Inoltre, Uefa ha deciso di interrompere l'accordo con la compagnia russa del gas Gazprom. La decisione ha effetto immediato e riguarda tutti gli accordi esistenti tra cui quelli per la UEFA Champions League, per le competizioni UEFA per nazionali e per UEFA EURO 2024.

Appena ieri la Fifa aveva assunto altri provvedimenti urgenti: la Russia avrebbe giocato con il nome di 'Football Union of Russia' (RFU), e le partite casalinghe le avrebbe disputate in campo neutro e senza spettatori. Ma evidentemente non era bastato.

Nei prossimi giorni l'Uefa dovrà tornare a riunirsi per capire come gestire gli europei di calcio femminile di luglio. Dopo l'esclusione della Russia, si rende necessario assumere una decisione sul girone nel quale era stata sorteggiata, insieme a Svezia, Svizzera e Olanda.