Gli ucraini in Italia: "Aiuti umanitari per il nostro Paese"

Si ripetono e si rinnovano le forme di protesta contro la guerra. Dopo la manifestazione di ieri nella capitale, oggi molti Ucraini presenti nel nostro Paese si sono riuniti in piazza della Repubblica a Roma. Al grido di "Putin assassino", hanno portato i canti, i cartelli, gli striscioni e le bandiere in solidarietà e sostegno dei compatrioti che sono rimasti in patria a lottare contro le truppe russe.

Da parte del governo e delle organizzazioni italiane "servono raccolte e aiuti umanitari" e lancio anche un "appello a tutte le parrocchie italiane cattoliche e di altre confessioni: organizzate una raccolta di aiuti umanitari per l'Ucraina!". Lo afferma all'Adnkronos Tetyana Tarasenko, che è presidente del Consiglio di coordinamento delle organizzazioni ucraine in Italia e gestisce l'associazione Scuola ucraina Prestigio a Roma. Tarasenko spiega che nel pomeriggio, a piazza della Repubblica a Roma, è stata organizzata una manifestazione con l'obiettivo di chiedere risposte concrete, "nei fatti più che nelle parole".

Tra le richieste, oltre all'isolamento economico e diplomatico russo, aiuti economici all'Ucraina, aiuti umanitari, sostegno economico diretto alle forze armate ucraine di difesa, sostegno alle realtà economiche, industriali e di filiera, accoglienza di eventuali profughi dall'Ucraina. "Noi stiamo organizzando delle raccolte di beni e medicinali, ma sono raccolte autogestite", sottolinea Tarasenko chiedendo alle organizzazioni italiane e alle parrocchie di scendere in campo e spiegando che, di fronte a profughi in arrivo dall'Ucraina, "non abbiano indicazioni sull'organizzazione per l'accoglienza. Ci sentiamo soli".