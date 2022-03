Città di Castello, a teatro l'attore Enrico Lo Verso controlla Green pass agli spettatori

Una sorpresa inaspettata quella riservata agli spettatori che ieri, al Teatro degli Illuminati di Città di Castello (Perugia) si apprestavano a vedere "Uno, nessuno e centomila" con in scena Enrico Lo Verso. All’ingresso del teatro, infatti, hanno trovato proprio l’attore palermitano che controllava i Green pass. Un modo originale di incontrare il pubblico, ma anche di rispettare l'attuale momento di emergenza sanitaria.

"La sicurezza deve essere sempre al primo posto – ha detto l’artista palermitano – se vogliamo recuperare la normalità di una domenica pomeriggio a teatro e la bellezza di condividere emozioni. Per questo, anche se può sembrare macchinoso e se dobbiamo avere la pazienza di fare un po’ di fila, vale la pena, perchè in cambio avremo la libertà di fare le cose che ci piacciono“. L'attore ha poi aggiunto: "Sono molto contento anche perchè tra gli spettatori ho visto molti giovani e non è così scontato".

Grande l’entusiasmo anche da parte dell’amministrazione del Comune umbro, in particolare dall'assessore alla Cultura Michela Botteghi: “Voglio ringraziare Enrico lo Verso per la disponibilità e per il suo sincero amore per il teatro. Credo che tutti abbiamo vissuto momenti molto intensi e spero che torni presto a Città di Castello. L'invito è già stato fatto".