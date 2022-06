I carri armati e la colomba: il monito di "Pace" di Laika a Russia e Ucraina

I cannoni di due carri armati si toccano e dalla fusione dei metalli nasce il simbolo della 'Pace'. Questo rappresenta la nuova opera della street artist Laika dedicata alla crisi in Ucraina. Si tratta di due poster gemelli, spuntati nella notte tra il 15 e il 16 febbraio a Roma a pochi passi dalle ambasciate di Russia e Ucraina (in viale Castro Pretorio e in Piazza Verdi).

Sopra - spiega l'artista - volteggia una colomba, ripresa da un'opera di Picasso ('Paloma de la Paz') che manifesta il suo sdegno per la situazione di tensione in Ucraina ricoprendo di guano i blindati, perché - dice - "la guerra non deve essere un'opzione, soprattutto in un’area in cui troppo sangue è già stato versato".