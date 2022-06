I partiti commentano le decisioni della Consulta

Non si fanno attendere i commenti degli esponenti politici sulle decisioni della Consulta in merito ai referendum: “La bocciatura del quesito sulla cannabis è una vittoria” dice senza mezzi termini la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, aggiungendo che quella delle “droghe è una piaga sociale, un pensiero va alle famiglie. Continua la battaglia di FdI per una vita libera da droghe e dipendenze”.

Esulta il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, principale promotore dei referendum sulla giustizia: “È una bella giornata per la democrazia, l'Italia e gli italiani. Mi dispiace che siano stati negati altri referendum, perché il referendum per me è sempre una prova di democrazia, però... Diciamo che noi quello che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto bene. Siamo qui a festeggiare quello che in 30 anni il centrodestra non è riuscito a fare”.

Precisando, poi, che dal voto referendario “può rinascere il centrodestra”, Salvini stempera le polemiche sull’eventuale sostegno del partito di Meloni ai quesiti sulla giustizia: “Questa è una giornata così bella che non ho tempo per le polemiche, io parlo con gli italiani, a 60 milioni di italiani, lei compresa...”, dice il leader della Lega, riferendosi alla collega di coalizione, e aggiunge: “Se lei crede in una giustizia diversa, giusta, dove chi sbaglia paga, verrà a votare i referendum”.

Di tutt’altro tenore, i commenti del deputato e presidente di + Europa, Riccardo Magi, che sperava in un accoglimento dei quesiti sulla cannabis e sull’eutanasia: “È un colpo durissimo per la democrazia in Italia. È incredibile questa decisione della Corte costituzionale dopo che il referendum è stato sottoscritto da 600 mila cittadini. Dopo la decisione sull'eutanasia di ieri possiamo dire che in questo paese è impossibile promuovere dei referendum. La Corte costituzionale ha fatto quello che il presidente Amato ha detto pochi giorni fa che non andava fatto, cioè cercare il pelo nell'uovo”.

La presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi commenta: “Nel Pd discuteremo e faremo insieme le nostre scelte. Lo strumento referendario è certamente prezioso ma in questo momento noi riteniamo che sia il Parlamento il luogo fondamentale in cui fare riforme molto importanti per il Paese”.

Si sfoga su Twitter il deputato di Forza Italia Elio Vito, in merito al referendum sulla cannabis: “Le mafie ringraziano, le carceri continueranno a scoppiare, i Tribunali ad essere ingolfati, i malati continueranno a soffrire!”. Di altro tenore le opinioni del suo collega di partito Maurizio Gasparri: “Un'ottima notizia l'inammissibilità del referendum sulla cannabis. Il partito della droga è stato sconfitto. I fautori della morte e quelli che vorrebbero incoraggiare il traffico di droghe gestito dalla criminalità, perché di questo si tratta, hanno perso. Difendiamo la vita, sosteniamo chi recupera i tossicodipendenti, non chi vuole farli rimanere tali per sempre”.