Il sogno di un "remake" ai Fori Imperiali della finale dei 100 metri vinti da Jacobs

Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha incontrato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Durante la riunione, insieme ai temi legati all'attuazione del Pnrr Turismo (Caput Mundi) in vista del Giubileo 2025, il ministro e il sindaco hanno condiviso il progetto di organizzare a Roma un evento sportivo a livello globale. Vale a dire, ripetere in via dei Fori Imperiali - a ridosso della Festa della Repubblica - la finale dei 100 metri piani delle Olimpiadi di Tokyo, finale vinta da Marcell Jacobs. All'esibizione dovrebbero partecipare gli stessi finalisti di Tokyo.

"Le immagini di Marcel Jacobs e dei finalisti olimpici in gara lungo via dei Fori Imperiali - ha detto l'assessore al Turismo, Sport e Grandi Eventi di Roma Capitale, Alessandro Onorato - saranno uno spot straordinario per promuovere Roma nel mondo. Una rivisitazione in chiave moderna di uno dei nostri luoghi più iconici. Assistere a questo appuntamento sarà da solo un'occasione in più per tornare a visitare Roma. Sport e Grandi Eventi sono una leva importante per generare flussi turistici. Su questa direttiva insieme al sindaco Gualtieri stiamo lavorando alla nascita di un cartellone unico dei Grandi Eventi".