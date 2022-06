Il valore della sport nella Costituzione, intesa sul testo base

"La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva". E' questo il testo che presto potrebbe entrare nella Costituzione italiana all'art.33. Le forze politiche hanno trovato un accordo di massima nella Commissione Affari costituzionali del Senato.

Non è la prima volta che fa questo tentativo, ma questa volta sembra esserci un accordo trasversale. Quindi, ora si attende il termine per gli emendamenti fissato al 26 febbraio, e poi inizia il cammino parlamentare. Il vero avversario rischia di diventare la scadenza della legislatura.

In Commissione è intervenuta anche la sottosegretaria Valentina Vezzali che ha espresso "soddisfazione per l'ampia condivisione raggiunta nell'adozione del testo base, a dimostrazione del fatto che lo sport è un valore universale, che deve essere valorizzato a tutti i livelli" e ha auspicato "che l'iter proceda quanto più possibile speditamente, in modo da approvare la modifica costituzionale prima della fine della legislatura".

Soddisfatto anche il Presidente e Amministratore delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli: "Lo sport è un valore di tutti e per tutti. Un diritto da salvaguardare per ogni cittadino".