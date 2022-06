In mostra "Italia geniale": bellezza, originalità e creatività del design industriale

Chi, oggi adulto, da bambino non ha mai aperto il vasetto bianco della " Coccoina " solo per sentirne il profumo? Chi non ha ambito a utilizzare la " rossa portatile " (che poi in Italia era anche bianca...), ovvero la mitica macchina da scrivere " Valentine " dell'Olivetti? E' il caffè dell'indistruttibile " Moka " della Bialetti non ha, per molti, il profumo di casa? Queste ed altre sono vere e proprie icone del genio creativo italiano, ed è a questo che è dedicata la mostra " Italia Geniale ", a Roma, dal 14 febbraio al 13 marzo, a Palazzo Piacentini.

" Italia geniale " è il primo evento di un calendario di iniziative culturali che si svolgeranno nel corso del 2022 per celebrare i 90 anni di Palazzo Piacentini con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico del Dicastero. La mostra in questione e già allestita al Padiglione Italia a "Expo 2020 Dubai" ed è lo specchio dell'originalità e della bellezza del design Made in Italy apprezzato e riconosciuto in tutto il mondo.

La mostra a Palazzo Pacentini, attraverso oggetti del quotidiano, racconta la vita degli italiani a partire dagli anni '30 per arrivare ai nostri giorni, mostrando anche prodotti estremamente innovativi, come la stampante 3D desktop, "XFab 2000", per applicazioni negli ambiti dell'oreficeria e della odontoprotesica o la prima scheda hardware open-space "Arduino" che consente di trasferire un prototipo analogico in digitale e il progetto "EV15 iCub" che realizza una pelle artificiale sensibile al tatto.

Il percorso espositivo, accessibile solo attraverso la prenotazione via mail all'indirizzo polo.culturale@mise.gov.it o chiamando il numero 0647051, è diviso in cinque aree: Imaginable, Workable, Relationable, Liveable e Moveable e arricchito da QR code che consentono di approfondire, sul proprio smartphone, la storia e le peculiarità dell'oggetto di ogni oggetto in vetrina.

ITALIA GENIALE. Design enables, Bellezza, originalità, creatività del design industriale apprezzato universalmente, i cui orari di apertura sono venerdì 17-20, sabato e domenica 10-21, è promossa in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Commissariato generale per Expo 2020 Dubai, ADI (Associazione per il disegno industriale), Unioncamere e Italian trade agency. Il progetto di illuminazione straordinaria della vetrata del Sironi e l’illuminazione dell’ingresso di via Veneto sono stati realizzati con la collaborazione di Acea.