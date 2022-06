Finisce al playoff l'avventura della Lazio in Europa League. I biancocelesti, battuti 2-1 in trasferta al 'Do Dragao', pareggiano 2-2 all'Olimpico contro il Porto che accede così agli ottavi di finale.

All'Olimpico Immobile illude la Lazio con il gol del vantaggio al 19', la rimonta portoghese con un rigore di Taremi al 31' e la rete di Uribe al 68'. Di Cataldi al 95' la rete dell'inutile 2-2 biancoceleste