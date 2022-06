La prima volta della "Giovane donna" di Pablo Picasso in Italia

La “Giovane donna” di Pablo Picasso, dipinto cubista del 1909 mai esposto prima in Italia, sarà a Roma, a partire dal 15 febbraio 2022.

Si tratta di un altro capolavoro delle collezioni del Museo Statale dell’Ermitage di San Pietroburgo, in Russia, che arriva in mostra nella "Rhinoceros gallery" di Alda Fendi, dopo “L’ Adolescente” di Michelangelo e “I Santi Pietro e Paolo” di El Greco.

Il dipinto di Picasso sarà aperto al pubblico, gratuitamente, fino al 15 maggio nello spazio espositivo del Palazzo Rhinoceros, in via del Velabro: il polo culturale progettato da Jean Nouvel, cuore delle sperimentazioni artistiche e culturali della Fondazione Alda Fendi - Esperimenti.

La “Giovane donna” sarà protagonista di un percorso concepito da Raffaele Curi, che cura la linea artistica della fondazione, che includerà immagini, danza (dal Ballet Nacional de España al balletto Parade di Erik Satie) e memorie fotografiche della vita del pittore, in un allestimento che avvolge lo spettatore.

La giovane ritratta da Picasso è la modella Fernanda Olivier, sua amante per quasi otto anni. "L'artista rifiuta la rigidezza e la palpabilità materiale”, scrive, nel testo che accompagna la mostra, Olga Leontjeva, curatrice della pittura francese della seconda metà del XIX e del XX secolo del Museo Statale Ermitage. "Il suo personaggio diventa quasi effimero, si dissolve nel gioco delle sfaccettature, delle macchie chiare, si fonde con lo sfondo".

Nel tratto picassiano, il dipinto della amante si rifà apertamente alla tradizione del ritratto da salotto, ma se ne discosta ed è un esempio della ricerca del pittore nella fase del Cubismo analitico.

E’ una rappresentazione non convenzionale della bellezza: la donna, nuda su uno sfondo neutro, è seduta in una poltrona di forma complessa. I suoi occhi sono chiusi e la sua testa è leggermente inclinata. Manca una fonte di luce e le parti del corpo sono scomposte in modo scultoreo, libere dei dettagli, attraverso linee dritte o arrotondate.

Il dipinto apparteneva a Sergej Schukin, collezionista e mercante moscovita di opere del Modernismo francese, che lo acquistò direttamente da Picasso dal quale era giunto, accompagnato da Matisse, nel 1908. Il pittore spagnolo, dal 1904, viveva a Parigi e una volta che il collezionista russo vide “Les demoiselles d'Avignon” (celebre quadro del padre del Cubismo, del 1907), se ne innamorò al punto da volere tutta la serie di tele di Picasso di quel periodo.

Infatti, alla "Rhinoceros gallery" sarà in mostra anche una rara fotografia della sala di Sergej Schukin dedicata a Pablo Picasso, dove si riconosce anche “Giovane donna”, tra i cinquantuno lavori disposti su più file appartenenti al periodo Blu, Rosa e Cubista del pittore.

Inoltre, nell’esposizione ci sarà anche il racconto dell'amicizia che legò Pablo Picasso all’attore italiano Raf Vallone, uno dei pochi nostri connazionali - oltre a Renato Guttuso - di cui l'artista fu amico. La narrazione avviene attraverso le fotografie provenienti dall'archivio del figlio, Saverio Vallone. Come a voler parlare del genio di Picasso non solo con un suo capolavoro, ma anche attraverso spaccati della sua vita.