Malagò: “Djokovic agli internazionali di Roma? Messaggio sbagliato”

Assolutamente no. Il presidente del Coni Giovanni Malagò, intervenuto al programma Agorà su Rai 3, risponde in modo netto alla possibilità che Djokovic partecipi agli Internazionali di tennis a Roma. Il governo aveva aperto al campione di tennis non vaccinato contro il Covid, per partecipare agli Internazionali di maggio purché non entri in contatto con ambienti pubblici.

“Ammesso e non concesso – continua Malagò- che uno si faccia la doccia in un camper, che mangi e dorma da solo e in situazioni di fortuna, è il messaggio che è sbagliatissimo".

"Il punto centrale - argomenta il numero uno dello sport italiano Malagò - è che bisognerà vedere cosa succederà da qui a maggio, e io spero che la situazione sia migliore e ci sia possibilità non solo di vedere Djokovic ma anche di tornare a fare attività sportiva. Ricevo decine di mail ogni giorno di mamme e di papà imbufaliti perché i figli che non hanno il green pass, non possono fare sport. Spiegatemi perché invece un campione nella stessa condizione lo può fare".

Il tennista serbo, è numero 1 della classifica ATP. In virtù dei record, dei titoli conseguiti e dello stile di gioco efficace su ogni superficie, è considerato uno dei più forti tennisti di tutti i tempi.