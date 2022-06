Mattarella, il giuramento e la dignità

Un discorso molto più lungo rispetto a quello di sette anni fa, soprattutto per il numero sterminato di applausi e di standing ovation.

Sergio Mattarella ha confermato il suo ruolo centrale per la politica e per il Paese. Soprattutto, ha toccato temi di vitale importanza per il rilancio dell’Italia, quell’Italia che – ha detto – va difesa soprattutto per una questione di DIGNITÀ.

E la parola che resta, alla fine, è proprio DIGNITÀ. Quel valore, vorremmo dire, che la politica, per giochi di palazzo e interessi personali, ha troppo spesso accantonato.

Ricordando le urgenze, economica e sanitaria prima di altre, Mattarella ha ricordato l’importanza delle vaccinazioni, il riferimento per tutti della Costituzione, il bisogno di lavorare per la stabilità, le sfide per i diritti – dei cittadini e dei giovani.

Ha parlato di un’Europa giusta ed efficiente, del ruolo che deve giocare ancora una volta l’Italia in questa Europa, ed ha ricordato, davanti al Parlamento, David Sassoli. Lo ha lasciato per ultimo, non per importanza, certo, ma perché andava citato come esempio di politica leale a cui rifarsi e come uomo dedito alle istituzioni. Un esempio, una indicazione per tutti.

Mattarella ha anche sottolineato, a proposito della crisi della politica, la sofferenza dei cittadini durante i tentativi di coesione intorno ad una figura altra dalla sua. Ed ha parlato di “giorni travagliati per tutti”, includendosi tra i delusi del disaccordo. “Solo perché l’incertezza era un rischio – ha voluto rimarcare – ho accettato il nuovo incarico”.

Ha voluto ringraziare, il Capo dello Stato, chi lotta contro la pandemia: dalle forze dell’ordine ai medici, al personale sanitario, ai sindaci. Ed ha ricordato l’azione del Papa, l’amicizia con le comunità straniere del nostro Paese, la cultura, che – ha detto – “in queste ore ha perso una figura di grande spessore come Monica Vitti”.

Tra gli altri temi, la Giustizia, su cui Mattarella a voluto richiamare magistrati ed avvocati al rigore, al ruolo da svolgere nell’interesse della collettività. “I cittadini – ha ammonito il Presidente della Repubblica – devono avere fiducia verso la giustizia”, invitando ad una forte azione di riforma. “Servono – ha detto – efficienza e credibilità”. Restino fuori dal mondo giudiziario – ha concluso – le vicende esterne.

Ha insistito sul ruolo centrale del Parlamento, poi, ha chiesto di accelerare i tempi per l’approvazione dei provvedimenti, ha avvertito: i giovani vanno coinvolti nei processi delle istituzioni. E al Parlamento ha voluto segnalare che manca il “coinvolgimento dei cittadini”. Servono – ha aggiunto – consenso e partecipazione. “Dalle riforme, ha rimarcato, dipende la qualità della Democrazia”. Insomma, in qualche modo, ha voluto anche tirare le orecchie a questa classe politica, in vista delle prossime scadenze: dalla discussione sulla legge elettorale, al voto. “Non vanno lasciati soli i cittadini perché il Parlamento deve essere un punto di riferimento”, è stata la conclusione di Mattarella.

Infine, la Dignità, come dicevamo all’inizio: quella con la D maiuscola. Il Presidente della Repubblica ha saputo a più riprese usare questo termine che è e resta uno dei valori fondanti della società a cui guardare: per i diritti dei poveri, dei carcerati e dei disabili; per evitare nuovi fenomeni di razzismo ed antisemitismo; per combattere la tratta degli esseri umani; per aiutare il ruolo delle donne, anche e soprattutto legando la condizione femminile allo stato occupazionale; per richiamare la drammatica emergenza delle morti sul lavoro; per sconfiggere la precarietà sociale, in particolare dei giovani.

Al di là della ventina di applausi scroscianti dell’aula, delle Frecce Tricolori, del corteo a bordo della Flaminia d’epoca, degli onori militari e della cerimonia, come sempre, composta ed impeccabile, resta l’ultimo invito, forse quello più sentito di Mattarella, quello che dovremmo fare caro e a cui dovremmo guardare come ad un faro acceso nelle nostre vite: un invito a cambiare la cultura personale, l’educazione al senso della DIGNITÀ. Perché deve essere pietra angolare del nostro impegno e della nostra passione civile.