Metti Spiderman, il Capitano e il Sindaco davanti alla meraviglia dei Fori Imperiali

Non poteva certo passare inosservato l'insolito trio avvistato oggi al Campidoglio, ovvero Francesco Totti , amatissimo ex numero 10 della Roma, Roberto Gualtieri , neo sindaco della Capitale e Tom Holland , il giovane attore hollywoodiano campione di incassi nei panni di Spiderman. L'occasione è stata proprio la presentazione del nuovo film di Holland per la regia di Ruben Fleischer, "Uncharted", tratto da una serie di videogiochi di grande successo, nei cinema dal 17 febbraio.

Probabilmente anche le foto dei tre insieme faranno il giro del web come è accaduto allo scatto di Holland e Rovazzi con alle spalle il Colosseo, diventato virale con oltre 200 mila like.

Tom Holland, 25 anni, britannico, diventato una star 5 anni fa proprio grazie al ruolo di Peter Parker/ Spider-Man, in "Uncharted" è il cacciatore di tesori Nathan Drake. Mentre è alla ricerca del fratello maggiore, il giovane incappa in Victor Sullivan, noto come Sully, interpretato da Mark Wahlberg. Con lui stringerà una grande amicizia e i due partiranno alla ricerca del "più grande tesoro mai trovato". Durante la conferenza stampa romana ha affermato: "Il genere azione-avventura è sempre stato il mio preferito: Indiana Jones, Mission Impossible, James Bond. Io sono cresciuto amando questi film, quindi mi è stata data un'opportunità fantastica dai produttori, di mostrare la mia versione di quello che amo di Indiana Jones. Fare un film come questo è stata la realizzazione di un sogno".

A proposito del passaggio da Peter Parker a Nathan Drake, e viceversa, Holland ha detto: "Sono un attore che pone attenzione a tutti i piccoli dettagli dei personaggi. Uno degli aspetti più interessanti nella creazione di Nathan è stato scoprire le sue caratteristiche fisiche. La mia versione di Peter Parker è quella di un personaggio un po' infantile e un po' goffo, invece con Nathan dovevo essere diverso, per cui mi sono posto in maniera diversa: quando crei l'azione, cadi dall'aereo, finisci in un pozzo, ci sono aspetti fisici importanti. Quando sono tornato a girare Spider-man la produttrice Amy Pascal mi ha detto: 'Sei troppo uomo, devi essere più ragazzo'. Ci sono volute un paio di settimane per togliermi di dosso quella postura".