Monica Vitti, l'ultima grande uscita di scena

Commozione e applausi fuori e dentro la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma per i funerali di Maria Luisa Ceciarelli, in arte Monica Vitti. La sua ultima apparizione pubblica risale al 2002, quando si concesse una uscita con il marito alla prima di Notre-Dame de Paris. Oggi, a venti anni di distanza, la presenza di così tante persone, anche alla camera ardente, testimonia quanto ancora l'affetto del pubblico ed il suo ricordo siano vivi nella memoria di tutti.

All'arrivo di Monica Vitti a Piazza del Popolo, le moltissime persone venute a salutarla cadono in un silenzio surreale rotto solo dal lungo applauso che accompagna la bara dentro la chiesa. Il feretro è deposto davanti all'altare, coperto da una decorazione completamente fatta di fiori gialli, i suoi preferiti, che già riempivano la camera ardente in Campidoglio. Ad attenderla in chiesa il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che saluta con grande affetto il marito dell'attrice, Roberto Russo. Celebra la liturgia monsignor Walter Insero, reggente della parrocchia.

Athina Cenci, Walter Veltroni, Marisa Laurito, Pino Quartullo, tantissimi gli amici ed i colleghi che sono venuti a salutarla per l'ultima volta. Giancarlo Giannini, visibilmente segnato in volto, si attarda in piedi in fondo alla chiesa, le lacrime sotto la mascherina.

Nella sua omelia monsignor Insero legge il passo di una lettera di San Paolo ai Corinzi che parla della resurrezione di Gesù Cristo, tornato vivo e vittorioso sulla morte grazie all'amore. "Tutto quello che resta quando si spengono i riflettori è l'amore che abbiamo dato e ricevuto e Monica ha vissuto specialmente negli ultimi anni in quell'amore". Ricorda la forza vitale, il sorriso sempre presente e l'amicizia di cui Monica era capace anche verso i suoi allievi. "Una persona colta che cercava sempre di far pensare lo spettatore anche in quando si cerca di farlo ridere".

"Con Roberto una lunga storia d'amore iniziata 49 anni fa, un amore che è cresciuto sempre più e rimasto forte anche durante la malattia", continua parlando al marito.

La folla fuori aumenta, tanti non possono entrare in chiesa per le norme anti-covid, l’omelia continua: il centro di tutto è ancora l’amore. L’amore per il pubblico, per il marito, con cui non si è mai interrotta la comunicazione neanche nei momenti gravi di malattia, ma anche per i colleghi. Il monsignore ricorda anche i grandi artisti appartenenti all’epoca d’oro del cinema italiano, che hanno lavorato con lei e che sono recentemente scomparsi e si dice sicuro che di là stessero già “preparando un grande spettacolo”.

Dopo la comunione e l'aspersione dell'incenso termina la funzione religiosa. Due ancora gli interventi. Il primo a volerla ricordare è Walter Veltroni che ancora sottolinea l'opera di protezione del marito Roberto nei confronti di Monica Vitti, di cui ha ricordato soprattutto l'intelligenza e l'umiltà: "Era colta e popolare". Ha poi ricordato l'amore della Vitti per Roma e di come abbia saputo interpretare donne normali in un cinema in cui gli stereotipi della figura femminile erano ancora legati all'apparenza estetica. Voleva fare l'attrice drammatica ma divento il quinto colonnello della commedia all'Italiana. E ancora la cita: "Sono una donna drammatica ed una donna comica. Ho due nature". "Le dobbiamo una gratitudine totale per i suoi ruoli" continua e conclude: "Dopo i venti anni di silenzio in cui hai scelto di stare, ti vogliamo più bene di prima, ci sei e ci sarai"

Dopo di lui è la volta di Pino Quartullo a ricordarla, lui è stato suo allievo e poi amico, ricorda che era più di un insegnate, era "materna, buona e generosa" e conclude il suo intervento con la preghiera degli artisti.

Termina così il rito funebre. La bara viene portata a spalla fuori dalla chiesa e all'uscita un altro lungo, lunghissimo applauso delle centinaia di persone venute a salutarla. Tantissime persone di tutte le età, occhi lucidi e mani battenti per l'ultimo applauso in sua presenza, almeno nelle spoglie mortali. La manifestazione di un grande affetto per una così grande interprete delle gioie, delle debolezze, dei vizi e delle virtù degli italiani dal secondo dopoguerra fino alla fine del '900. E con questa ultima uscita di scena Monica Vitti entra nel mito del cinema italiano.