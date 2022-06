No green pass, la chat con la mappa di "chi non lo chiede"

Sono organizzati in una rete con mappe interattive per localizzare locali e ristoranti, dove i no vax possono sedersi e consumare senza che gli venga richiesto il pass vaccinale. Ieri mattina la seconda multa in poco tempo per un noto ristorante della capitale - situato nella "top list" clandestina dei locali di Roma - a due passi dal Pantheon: ora la prefettura valuterà se tenerlo chiuso, tra i 5 ed i 30 giorni, riporta il quotidiano La Repubblica.

I controlli rafforzati erano scattati negli scorsi giorni dopo che le forze dell'ordine avevano scoperto le chat sulla messaggistica online di Telegram. Gli agenti della polizia locale della capitale hanno multato altri due esercizi dove i clienti stavano mangiando ma non era stato verificato il possesso del pass.

"Il green pass è una forma di apartheid"

Nella chat una scritta di presentazione delle finalità del gruppo, con la lista degli esercizi che "non intendono escludere nessuno, e che permettono a tutti un libero accesso ai propri prodotti e servizi", e poi alla fine: "definendo l’introduzione del Green pass una forma di apartheid"





Sempre oggi è stato chiuso un ristorante lontano dal centro - sempre a Roma - nella zona di Tor Marancia: serrande abbassate per cinque giorni "alla luce del mancato controllo Green pass agli avventori", oltre alla "mancata cartellonistica sul limite massimo di persone e mancato distanziamento". Anche questo esercizio sarebbe comparso in alcune chat telegram frequentate da no vax.