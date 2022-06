Politica, Renzi-Toti rompono gli indugi: arriva "Italia al centro"

Unificazione delle sigle che si sostanzierebbe in "nuove alleanze parlamentari", considerando che alla camera i renziani ed i totiani, in tutto possono contare su 50 deputati: un peso rilevante su ogni votazione dell'organo legislativo. Al Senato, l'unione delle due forze porterà - secondo quanto filtrato - alla formazione di un gruppo autonomo di "Italia al Centro" .

Il coordinatore nazionale di Forza Italia,Antonio Tajani, in un vertice del centrodestra durante le consultazioni per il quirinale

ll commento di Forza Italia

"Forza Italia sta lavorando per rafforzare l'anima popolare all'interno del Centrodestra, e Renzi non ne fa parte", così il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani: "con questo sistema elettorale non vedo aggregazioni centriste fuori dalle coalizioni: aggregazioni destinate comunque a non raccogliere consenso elettorale".

"Le fusioni a freddo non esistono, bisogna lavorare con iniziative e scelte comuni, a partire dal governo per dare risposte concrete al Paese, perchè agli italiani interessano poco le vicende interne ai partiti, i problemi per i cittadini sono la salute, l'economia, il lavoro, l'inflazione crescente, le imprese faticano e i costi energetici e quindi il caro-bollette", conclude Tajani.