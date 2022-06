Roma, lite tra minorenni: una diciassettenne accoltellata da una quattordicenne

Una ragazzina di 14 anni ha accoltellato una di 17 anni in strada a Roma dopo una lite per un ragazzo.

La minorenne ferita è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Tor Vergata, ma non è in pericolo di vita. Al contrario di quanto appreso in un primo momento, la minorenne non è in gravi condizioni, ha subito ferite superficiali su mano, clavicola e schiena.

L'episodio è avvenuto questo pomeriggio a Roma, in via Duilio Cambellotti a Tor Bella Monaca, nella periferia della capitale.

La lite tra le due minorenni sarebbe partita per futili motivi, molto probabilmente a causa di un ragazzo conteso, poi l'accoltellamento e l'intervento della polizia.

La responsabile dell'aggressione è stata rintracciata e bloccata dai poliziotti del commissariato Casilino e adesso si troverebbe in commissariato in stato di fermo. La ragazza che ha accoltellato la diciassettenne verrà denunciata a piede libero per lesioni aggravate, minaccia aggravata, e porto di oggetti atti a offendere.

La lite e l'accoltellamento sarebbero avvenuti attorno alle 17,30 davanti all'oratorio di via Duilio Cambellotti. Dopo un confronto, la più piccola delle due ha accoltellato la 17enne all'addome con un coltello da cucina. A dare l'allarme una testimone che ha assistito alla scena. Poco dopo sul posto sarebbe arrivata anche la madre della ragazzina ferita. I soccorsi sono stati immediati.