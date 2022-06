Il leader della Lega Matteo Salvini è risultato positivo al Covid nello screening per l'accesso al giuramento del Capo dello Stato, cui non ha potuto essere presente.

Lo rende noto in un post su Facebook, nel quale dice di essere in buona compagnia insieme ai 10 milioni di italiani positivi, di non avere sintomi e di essere a casa a Roma: "Armato di computer, telefono e pazienza".