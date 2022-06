San Valentino: per festeggiare l'amore e il ritorno alla "normalità"

La festa degli innamorati, da nord a sud del Paese, oggi sarà un po' il simbolo del ritorno alla normalità, con lo stop alle mascherine all'aperto. Tante le iniziative nelle città italiane.





Campobasso: San Valentino, torna in presenza il bacio per Fonzo e Delicata

Dopo le restrizioni dell'edizione scorsa, anno 2021, torna quest'anno 'Campobasso in love', evento organizzato dall'associazione Crociati e Trinitari con flash mob degli innamorati che oggi saranno protagonisti del bacio lungo un minuto sotto una pioggia di coriandoli per celebrare l'amore, ricordando gli sventurati innamorati campobassani Delicata Civerra e Fonzo Mastrangelo ai quali è dedicata la Torretta nel centro storico. Lo scorso anno, la quinta edizione della iniziativa, si è svolta interamente on-line. Nel corso della serata sarà raccontata la storia d'amore tra i due giovani amanti di Campobasso, e a seguire ci sarà uno spettacolo di animazione. In palio per i vincitori un servizio fotografico in abiti rinascimentali nei costumi di Fonzo e Delicata, gli sventurati amanti divisi dalle famiglie dei Crociati e dei Trinitari che per Campobasso sono l'equivalente di Giuletta e Romeo.





Ferrara inaugura la sua 'Piazza di cuori'

Ferrara quest'anno celebra San Valentino con un vestito tematico per piazza Trento Trieste che si aggiunge agli stand dei maestri cioccolatieri di Art & Ciocc, manifestazione tornata per l'ottava edizione, dopo la sospensione del 2021. Il listone fino a martedì sarà infatti una 'piazza di cuori' grazie alle installazioni luminose: una - posta al centro - alta circa 3 metri e mezzo, munita di una panchina a disposizione degli innamorati per foto e selfie e una striscia luminosa, che guarda Torre della Vittoria. Qui sono sei i cuori a led che celebrano la ricorrenza, appesi in altezza tra la torre dell'orologio e la Cattedrale. L'iniziativa è del Comune, con Holding Ferrara servizi e Ente Palio città di Ferrara. "Abbiamo voluto celebrare un appuntamento atteso con un allestimento specifico, un modo per sottolineare questa data, per darne risalto e per regalare un po' di colore dopo un periodo difficile - dice il sindaco Alan Fabbri -. Ma questa 'piazza di cuori' è soprattutto, come ho sottolineato da subito: un regalo agli innamorati".





Roma: amori in mostra

Con un ricco e vario programma di "visite-racconto" alla scoperta di personaggi, episodi e aneddoti della storia della città, e per tre giorni, cittadini e turisti, innamorati e non solo, potranno festeggiare nella Capitale la ricorrenza di San Valentino lungo le vie, nei musei e nei monumenti civici. L'iniziativa è promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali nell'ambito del programma educativo "Patrimonio in Comune. Conoscere è partecipare". Organizzazione e servizi museali a cura di Zètema Progetto Cultura.

Saranno narrati celebri amori: quello di Anita e Giuseppe Garibaldi al Museo della Repubblica Romana, quello di Paolo e Francesca al Museo Canonica e il leggendario sentimento tra Amore e Psiche ai Musei Capitolini e al Museo di Roma. Non mancheranno curiosità sull'amore ai tempi degli imperatori Flavi e sugli intrighi amorosi alla corte di Napoleone Bonaparte. E ancora: dagli "amori senza confini" al Museo Pleistocenico di Casal de' Pazzi fino a immergersi nel cuore di Roma con itinerari che ripercorrono processioni e promesse d'amore, storie di amori contrastati e le scie dei sospiri amorosi tra il re Numa Pompilio e la Ninfa Egeria. Il potere di Eros si farà sentire anche al Museo Barracco mentre al Museo di Zoologia saranno di scena... "amori bestiali"!

Le attività sono gratuite per tutti previa prenotazione allo 060608 (tranne che per il Museo Pietro Canonica dove la prenotazione è solo consigliata), sino a esaurimento dei posti disponibili. Ingresso ai siti archeologici e ai Musei secondo tariffazione vigente.





A Milano 'un biglietto per due' per musical Pretty Woman

Il musical Pretty Woman si conferma lo show dei record. Dopo essere risultato lo spettacolo teatrale più visto in Italia nel 2021 con oltre 80mila presenze, si conferma assoluto protagonista facendo registrare in questo fine settimana tre ‘sold out’ dopo il ritorno ‘a grande richiesta’ al teatro Nazionale di Milano. E ora la favola interpretata al cinema da Julia Roberts e Richard Gere, che resterà in scena fino a domenica 27 febbraio, lancia una nuova sfida ovvero registrare un nuovo ‘tutto esaurito’ per lo spettacolo di San Valentino. “Per il 14 febbraio - spiega Matteo Forte, direttore del Nazionale - il costo del biglietto sarà ‘ribassato’ del 50%, in pratica ogni coppia potrà assistere allo show al prezzo di un solo ingresso”. “È sufficiente dare un’occhiata alle classifiche dei film considerati come i ‘più romantici’ degli ultimi decenni - aggiunge Matteo Forte - per verificare come Pretty Woman occupi sempre i gradini del podio rivelandosi la scelta giusta per trascorrere un bel San Valentino.

Violenza donne: flash-mob nel Tarantino in giorno innamorati

Un altro modo per festeggiare la festa degli innamorati: per il decimo anno consecutivo torna a Martina Franca, in provincia di Taranto, "One BillionRising", il flash mob che coinvolge un miliardo di donne in tutto il mondo per dire basta alla violenza di genere. All'iniziativa, spiegano gli organizzatori, hanno già aderito non solo cittadini e cittadine, ma anche diverse voci del territorio, come l'Arcallegra, l'ASD La Palestra, una rappresentanza del corpo studentesco del Liceo Tito Livio. Quest'ultima leggerà il manifesto dell'edizione 2022 del One Billion Rising, la cui parola d'ordine è solidarietà. "Solidarietà - conclude la nota -contro ogni forma di sfruttamento delle donne, contro il sessismo ed il razzismo affinché tutte le donne e le ragazze del mondo abbiano uguale accesso ai servizi sanitari, ai vaccini, allo studio, alle opportunità lavorative ed economiche".





San Valentino più suggestivo a Montegrotto Terne, Padova: gara baci in apnea, il più profondo a 42 metri