Giannetta e Lastrico, dialogo tra due innamorati

"L'Allieva", "Che Dio ci aiuti", "Don Matteo", "Un passo dal cielo" ma soprattutto la serie "Blanca": grazie a queste interpretazioni l’attrice pugliese, Maria Chiara Giannetta, è entrata nelle case degli italiani e sul palco dell’Ariston, accanto ad Amadeus.

Ufficializzata la sua partecipazione al Festival, l'attrice aveva ironizzato sulla sua discese dalle scale sanremesi dicendo: “Spero di riuscire a scenderle e di non rimanere nella storia per esserci rimasta secca“. Invece i gradini li ha fatti di corsa, come la lettura del primo concorrente in gara.

Solare, disinvolta, scherza con Amadeus ricordando la telefonata con la quale è stata invitata a partecipare al Festival e poi, insieme a Maurizio Lastrico, attore e cabarettista genovese, mette in piedi lo sketch "Dialogo tra due innamorati", dove ogni battuta è il titolo o un verso di un classico della canzone italiana. Un medley originale, dove "C'è tutta la storia della musica italiana", come ha esclamato Amadeus al termine della loro performance. In pochi minuti, i due si lasciano, si prendono, si odiano, si dichiarano amore eterno e “respingono” Amadeus perché "il triangolo no, non l'avevano considerato"...

Risate, velocità, giochi di parole e un omaggio a tutti i cantanti citati, i cui volti appaiono su uno schermo alla fine della scenetta, da De Andrè a Rino Gaetano, e viene anche accennata "Pedro" in memoria di Raffaella Carrà.