Senato, primo ok a reato di omicidio nautico. Il testo passa alla Camera

L'Aula al Senato ha approvato il Disegno di legge per l'introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche. I voti favorevoli sono stati 208, 1 solo voto contrario e 6 astenuti. Il provvedimento passa ora all'esame della Camera. Primo firmatario del Ddl è stato Alberto Balboni, di Fratelli D'Italia. Il voto contrario è stato quello del senatore del gruppo Misto, Gregorio De Falco.

Il Disegno di legge che ora verrà esaminato e votato dai deputati, estende la fattispecie dell'omicidio stradale - l'articolo 589 bis del Codice penale - alla circolazione in mare, nei laghi e nei fiumi.

Lo spirito del progetto di legge

Presentato in Parlamento il 9 luglio del 2019, contiene modifiche alla parte del Codice che compete al reato di omicidio stradale, estendendo la punibilità a chi lo commette non solo guidando un'automobile, ma anche una barca. Per "colmare una vera e propria lacuna normativa, inaccettabile perché non rispondente - si legge nelle 4 pagine del Ddl - a criteri di proporzionalità tra i beni che si mettono a repentaglio (vita ed integrità fisica) e l’atteggiamento psicologico del reo".