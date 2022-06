Totti e Ilary Blasi agli sgoccioli: la coppia più famosa di Roma a un passo dalla separazione

Sembra ormai che non ci siano più dubbi: Francesco Totti e Ilary Blasi si starebbero lasciando. Come scrive Dagospia, risale all’inizio del mese l’ennesimo litigio tra i due, nel corso di una gita ai Castelli romani con amici e figli al seguito. Pur non essendosi sottratti al solito rito dei selfie con i fan, nella coppia più famosa di Roma il nervosismo è diventato evidente, confermato dalle sempre più rare occasioni in cui la coppia viene vista insieme. Ormai, dicono i ben informati, vanno avanti per strade diverse. Irrimediabilmente separate.

Insieme da 20 anni, sposati da 17, 3 figli: il capitano e la showgirl sono (stati?) una delle coppie più importanti dello spettacolo, infinita fonte di notizie, e più spesso di gossip, per le pagine di cronaca rosa di giornali e programmi tv. Lui, il grande campione, l’unico inimitabile capitano della sua Roma; lei, attrice precocissima e poi showgirl e presentatrice tra Rai e Mediaset. Una favola nata sulle sponde del Tevere che ha conquistato il cuore dei romani(sti) e non solo.

Una lunga serie di “assenze”

L’ultima uscita pubblica di Ilary, venerdì scorso, in occasione dell’inaugurazione del locale di Flavio Briatore in via Veneto. Rigorosamente sola, la showgirl ha proseguito la serata in altri locali, fino a farsi vedere in compagnia di un amico (il coreografo Luca Tommassini) al Qube, storico locale romano dove si tiene la celebre serata “Muccassassina”. Con Tommassini, tra l’altro, è stata in vacanza in Lapponia a dicembre, senza Totti.

Lo “scambio” di case

Ma quella di venerdì 18 febbraio è solo l’ultima di una lunga serie di occasioni nelle quali Ilary è stata vista sola, senza il marito. Era assente persino alla festa dei 45 anni del marito, lo scorso settembre: un forfait impossibile da non notare. A queste voci si aggiunge un sospetto “scambio di case” che avrebbe interessato il campione romano: lui si sarebbe trasferito a Casal Palocco, nella casa della mamma Fiorella, che invece è andata a vivere al Torrino, vicino all’Eur, nell’attico dove la coppia ha vissuto fino a poco tempo fa con i tre figli, Cristian, Chanel e Isabel. Trasferimenti a dir poco sospetti, se si considerano gli altri episodi di freddezza e distanza che hanno accomunato la coppia negli ultimi tempi.

L’album di famiglia

Nell’album di famiglia della coppia Totti-Blasi, resteranno indimenticabili le immagini dello storico derby Roma-Lazio del 10 marzo 2002, vinto dalla squadra della Lupa per 5 a 1, con dedica finale del capitano alla sua Ilary, all’epoca “soltanto” sua fidanzata. O quelle del loro matrimonio “regale” in Campidoglio, il 19 giugno 2005, officiante Francesco Rutelli. Fino ai tempi più recenti, quando nella cerimonia allo stadio Olimpico per l’addio al calcio del capitano, i fotografi immortalarono il tenerissimo quadretto famigliare, tra lacrime e abbracci.

L’intervista: “Nella vita non si sa mai, tutto può cambiare”

In una recente intervista al settimanale F, Ilary è stata fin troppo esplicita: “Trovo sexy la libertà di scegliere. Anche di potermene andare da un giorno all’altro. Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai, tutto può cambiare. Io voglio essere indipendente e non essere appesa a un uomo”. Più chiara di così…