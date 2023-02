Negoziati aggiornati. Putin chiede la neutralità dell'Ucraina e il riconoscimento della Crimea

Si sono conclusi i primi colloqui negoziali per il cessate il fuoco che si sono svolti nella provincia di Gomel, in Bielorussia, al confine con l'Ucraina, in un luogo indicato con un nome figurativo, come la "casa del pescatore'". Le delegazioni stanno rientrando nelle rispettive capitali per consultazioni prima di un nuovo round di colloqui. Lo ha detto all'agenzia Ria il consigliere della presidenza ucraina, Mykhailo Podolyak.

Il capo del comitato internazionale della Duma di Stato, Leonid Slutsky, che era uno dei componenti della delegazione russa che ha partecipato ai colloqui, ha dichiarato che "nei negoziati con l'Ucraina in Bielorussia sono stati trovati alcuni punti su cui si possono fare progressi". Qui la composizione delle due delegazioni.

Il nuovo round di colloqui tra Ucraina e Russia si dovrebbe tenere al confine polacco-bielorusso, ha affermato l'inviato del Cremlino, Vladimir Medinsky. Lo rende noto Ria Novosti.

Zelensky: "Segnali dai negoziati"

"I colloqui di oggi tra Russia e Ucraina non hanno ancora prodotto il risultato auspicato da Kiev, ma la delegazione ucraina ha ricevuto alcuni 'segnali'". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un discorso video alla nazionale. "Il primo round di colloqui tra Ucraina e Russia ha avuto luogo... Finora, non abbiamo avuto il risultato che vorremmo ottenere", ha detto Zelensky. Ha aggiunto che la Russia ha espresso la sua posizione e la delegazione ucraina ha manifestato le sue controproposte. "Abbiamo ricevuto alcuni segnali", ha aggiunto il presidente ucraino.

Zelensky ha aggiunto che in cinque giorni, 56 attacchi missilistici e 113 missili da crociera sono stati lanciati in Ucraina dalle forze russe. “Oggi le forze russe hanno sparato brutalmente su Kharkiv, era chiaramente un crimine di guerra”, ha spiegato. "Kharkiv è una città pacifica, ci sono zone residenziali pacifiche, nessuna struttura militare. E' stata una distruzione deliberata, i russi sapevano dove stavano sparando". "Ci sarà sicuramente un tribunale internazionale per questo crimine, è una violazione di tutte le convenzioni", ha aggiunto.

Colloquio Macron-Putin

A latere dei negoziati, il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo francese Emmanuel Macron hanno avuto uno scambio di opinioni "serio e approfondito" sul conflitto, ha riferito Interfax. Putin ha sottolineato che un accordo per la fine del conflitto "è possibile solo tenendo conto incondizionatamente dei legittimi interessi della Russia nel campo della sicurezza, compreso il riconoscimento della sovranità russa sulla Crimea", la "smilitarizzazione e denazificazione dello Stato ucraino e la garanzia sullo status neutrale". Secondo il Cremlino, inoltre, è stato sottolineato che "la parte russa è aperta ai negoziati con i rappresentanti dell'Ucraina e si aspetta che porteranno ai risultati desiderati".

Colloquio tra Biden e gli alleati

Si è conclusa alle 12.54 di Washington, le 18.54 in Italia, la video call tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e gli alleati e partner per discutere "della guerra non provocata della Russia contro l'Ucraina". Lo riferisce una fonte della Casa Bianca, secondo cui alla video call hanno partecipato premier canadese Justin Trudeau per il Canada, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il premier italiano Mario Draghi, il premier giapponese Fumio Kishida, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, il presidente polacco Andrzei Duda, il presidente rumeno Klaus Iohannis e il premier britannico Boris Johnson.

Gli alleati hanno "deciso di adottare ulteriori misure per garantire la sicurezza e la difesa di tutti gli alleati e continueranno ad adeguarsi a una nuova normalità nella sicurezza europea". Lo rende noto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, dando conto della telefonata. Gli alleati hanno riaffermato "la loro forte unità e impegno a continuare a lavorare insieme per affrontare la più grave minaccia alla sicurezza euro-atlantica degli ultimi decenni". Hanno messo in evidenza "il pacchetto senza precedenti di misure restrittive adottato a seguito del comportamento aggressivo della Russia", hanno ribadito "l'invito alla Russia a fermare immediatamente la guerra, ritirare tutte le sue forze dall'Ucraina e tornare sulla via del dialogo" e hanno convenuto di continuare "il loro stretto coordinamento sui passi successivi, tra loro e con l'Ucraina".

In seguito, parlando con i giornalisti, il presidente Biden ha detto che gli americani non devono temere una guerra nucleare. "Gli americani devono essere preoccupati per una guerra nucleare?", ha chiesto un reporter. "No", ha risposto Biden. Ieri il presidente russo Vladimir Putin aveva dato l'ordine di mettere in stato di massima allerta le Forze strategiche di deterrenza.

Mosca: Ue responsabile per azioni di fornitura armi a Kiev

Il ministero degli Esteri russo si scaglia contro i piani dell'Unione Europea di fornire armi all'Ucraina, aggiungendo che la Russia continuerà a garantire la realizzazione dei suoi interessi nazionali nonostante le sanzioni. “I cittadini e le strutture della Ue coinvolti nella fornitura di armi letali, carburante e lubrificanti alle forze armate ucraine saranno responsabili di eventuali conseguenze di tali azioni nel contesto dell'operazione militare speciale in corso. Non possono non comprendere il grado di pericolo delle conseguenze", si legge in una dichiarazione. "Le azioni della Ue non rimarranno senza risposta. La Russia continuerà a garantire la realizzazione dei suoi interessi nazionali vitali senza riguardo alle sanzioni e alle loro minacce".

Gli Usa espellono 12 diplomatici russi all'Onu con accusa di spionaggio

Intanto l'ambasciatore russo all'Onu, Vasily Nebenzya, ha reso noto che gli Stati Uniti hanno ordinato l'espulsione di 12 diplomatici della missione di Mosca alle Nazioni Unite. Parlando ai giornalisti, ha riferito che sono state dichiarate persone "non gradite" e che devono lasciare gli Usa entro il 7 marzo. La portavoce della missione americana all'Onu, Olivia Dalton, ha spiegato che è stato avviato "il processo di espulsione di 12 agenti dell'intelligence della missione russa alle Nazioni Unite che hanno abusato dei loro privilegi di residenza negli Usa, impegnandosi in attività di spionaggio che sono contrarie alla nostra sicurezza nazionale". "Stiamo intraprendendo questa azione in conformità con l'accordo sulla sede delle Nazioni Unite - ha aggiunto la portavoce - E questa azione è in fase di sviluppo da diversi mesi". Il rappresentante russo Nebenzya "non ha dubbi" sul fatto che Mosca darà una risposta all'espulsione dei diplomatici.

Il territorio

Ma sul terreno si continua a combattere. Diverse potenti esplosioni sono state udite a Kiev intorno alle 17:40, ora italiana, negli stessi momenti in cui veniva annunciata la fine della prima giornata dei colloqui di pace tra Russia e Ucraina. Lo scrive Bbc. Le detonazioni provenivano dalla zona ad est del centro di Kiev. Le più potenti udite oggi. Successivamente sono risuonate le sirene antiaeree.

Le forze russe stanno cercando di avvicinarsi a Kiev, ma sono ancora fuori dal centro della città. Lo riferisce il portavoce del Pentagono John Kirby, aggiungendo che gli ucraini stanno "resistendo in maniera abbastanza efficace intorno a Kiev, rendendo difficile per i russi spostarsi più a sud".

In serata, un raid aereo ha causato un morto e cinque feriti a Brovary, centro vicino alla capitale. Lo rende noto il sindaco di Brovary.

Secondo Kiev sarebbero decine i civili uccisi e centinaia quelli feriti durante i pesanti bombardamenti russi sulla città di Kharkiv, nell'Ucraina orientale. A renderlo noto su Facebook è Anton Herashchenko, consigliere del ministro degli Interni di Kiev. Le truppe di Mosca, aggiunge, hanno bombardato le aree residenziali con missili Grad. "Il mondo intero deve vedere questo orrore! Morte agli occupanti!", conclude Herashchenko.

La tensione in Ucraina rimane alta e un nuovo coprifuoco è stato annunciato a Kiev e scatterà dalle 20 di questa sera fino alle 7 di domani. Lo scrive il quotidiano Kyiv Independent. I cittadini potranno camminare per le strade solo per cercare riparo nel caso in cui suonino le sirene d'allarme per i raid aerei mentre lo spostamento con le auto sarà consentito solo con un permesso speciale.