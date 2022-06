Gentiloni: "La rielezione di Mattarella viene vista come un messaggio di stabilità dell'Italia"

Un messaggio di stabilità "benvisto da quasi tutti i partner europei": è vista così in ambito europeo la rielezione del presidente Mattarella e la conferma di Mario Draghi al timone del governo. Lo dice il commissario europeo per gli Affari economici, Paolo Gentiloni, intervistato da Lucia Annunziata a "in mezz'ora in più". Gentiloni si esprime anche sulla crisi Russia-Ucraina: "Puntare sulla diplomazia ma aiutare i Paesi Nato confinanti con la Russia rafforzandoli anche dal punto di vista militare", e prepararsi "a delle reazioni economiche con sanzioni che saranno inevitabili".

Si entra in un periodo decisivo per la messa a terra del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ed il commissario sottolinea come "l'importanza dei prossimi 15 mesi sia fondamentale: l'Italia è un terzo di questa macchina: cioè 200 miliardi che abbiamo autorizzato vanno all'Italia e - aggiunge - dobbiamo fare miracoli, ma credo che il Pnrr sia impostato bene ed il governo stia coordinando bene".

Pnrr: recuperare i ritardi del Sud, più efficienza per la giustizia

Gentiloni ritorna sull'opportunità unica del Pnrr ed i tempi stretti per la realizzazione delle riforme che sola può portare al via libera ai fondi stanziati dall'Unione, che secondo il commissario Ue può condurre il Paese a "recuperare i ritardi del Sud d'Italia, rendere più efficiente la giustizia, fare asili nido''. "La mia speranza - continua Gentiloni - è che i cittadini italiani - visto che l'Europa ha fatto un mezzo miracolo - vivano questa cosa sul lato positivo".

Draghi: una sola persona non è mai sufficiente

"Se Mario Draghi è sufficiente? E' necessario, ma una sola persona non è mai sufficiente, c'è un Parlamento, c'è un Governo, tutte le classi dirigenti del Paese devono percepire quest'anno come quello fondamentale dove prendere le decisioni, si mette in movimento la macchina straordinaria Next Generation Ue, ho l'impressione che il Paese ancora non abbia capito l'importanza, ma siamo di fronte a un'occasione che non credo avremo di nuovo".

Verso un tavolo per rivedere il Patto di stabilità

"Non bisogna continuare a stare nella logica dei meridionali spendaccioni e dei settentrionali frugali: il debito va ridotto ma in maniera realistica e graduale" - aggiunge il commissario - come Ue stiamo mettendo sul tavolo una proposta per la revisione delle regole del Patto di stabilità".