Ilary Blasi risponde con una linguaccia sulle voci di crisi con Totti

La presunta crisi di coppia tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha da subito monopolizzato le prime pagine dei siti, e non solo. Loro hanno preferito tacere e non commentare fino a poche ore fa quando Ilary ci ha messo la faccia. La showgirl ha postato sulle storie del suo profilo Instagram un video che la ritrae mentre si toglie la mascherina e fa una linguaccia. Forse, proprio in risposta alle voci che parlano di una separazione ormai vicina, dopo 17 anni di matrimonio e tre figli.

Secondo Dagospia, risale all’inizio del mese l’ennesimo litigio tra i due, nel corso di una gita ai Castelli romani con amici e figli al seguito. Sono inoltre sempre più frequenti le uscite "in solitaria" di Ilary Blasi, avvistata venerdì scorso, in occasione dell’inaugurazione del locale di Flavio Briatore in via Veneto, senza il marito, e poi in compagnia di un amico - il coreografo Luca Tommassini - al Qube, storico locale romano. Con Tommassini, tra l’altro, è stata in vacanza in Lapponia a dicembre, senza Totti. Il Capitano, invece, sarebbe stato visto in compagnia di una bionda, all'Olimpico, durante Roma-Genoa.