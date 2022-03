È in vendita la villa sul Pacifico del film "Basic Instinct"

Catherine Tramell, alias Sharon Stone è lì, sexy e bellissima con i capelli scompigliati e vestita solo con un maglione abbondante, seduta con lo sguardo rivolto al Pacifico. Il detective Nick Curran, interpretato da Michael Douglas, arriva per interrogarla…

Ora, l'ambiente da sogno che faceva da cornice ad una delle scene chiave di Basic Instinct, film cult degli anni ‘90, è in vendita. Non promette di far vivere scene da brivido come quelle dei tanti film ospitati, trattandosi di una delle location più ambite dai registi, ma sicuramente è una delle ville più desiderate della costa affacciata sull’Oceano.

Dopo un lungo intervento di ristrutturazione, può essere acquistata. Il budget è per pochi: 29 milioni di dollari e a curarne le trattative è la celebre agenzia Compass.

Il fortunato proprietario non potrà trovare Catherine Tramell nella sua stanza, ma sicuramente godere di uno spazio di oltre 1.100 metri quadri di interni, nove bagni, cinque camere da letto, 12 caminetti e due cucine di cui una esclusivamente di servizio e l'altra, per i proprietari, con ampia una zona colazione. Se l'uscita sulla spiaggia non bastasse come intrattenimento, si può contare su una biblioteca a due piani, una palestra e una sauna.

La vista è mozzafiato e la costruzione è delimitata da pareti in vetro che offrono allo sguardo l'Oceano e il parco: un ettaro di terreno ricco di alberi e piante tropicali che nascondono una piscina, una spa e una vasca idromassaggio collocata in punto particolarmente panoramico.