Milano maglia rosa, giù il gas naturale

Una seduta a metà, tra l'attesa per le misure del Consiglio europeo sull'energia e i timori internazionali sulle materie prime. In Arabia Saudita un attacco yemenita a un impianto petrolifero ha spinto di nuovo le quotazioni del petrolio.

Per i mercati, giornata volatile e chiusura in ordine sparso. La migliore è stata Milano, in rialzo dello 0,64%: in complesso la settimana termina a +1,4%.

Londra e Francoforte guadagnano meno di un quarto di punto e Parigi finisce sotto la parità a -0,03%.

Wall Street intanto procede in rosso: prevalgono le vendite.

Le materie prime energetiche sempre sotto i riflettori. In particolare il gas naturale risponde alle ultime scelte di Europa e Usa per ridurre le importazioni dalla Russia: la quotazione perde quasi il 10%, a 100,9 per megawatt ora.

Le scelte europee sul fronte energetico si fanno sentire anche sulla borsa di Mosca, aperta solo parzialmente. Al termine della seduta il Moex lascia sul terreno tre punti e mezzo e alcuni titoli chiudono in picchiata: il colosso del gas Gazprom cede oltre il 12%.

L'oro rialza la testa a1.956 dollaro l'oncia.