È morto Marvin J. Chomsky, il regista di "Radici" e "Olocausto"

Aveva 92 anni Marvin J. Chomsky, il regista di “Radici”, morto lunedì sera, 28 marzo, per cause naturali in una casa di riposo a Santa Monica in California.

L'annuncio della morte del quattro volte vincitore degli Emmy Awards, è stato dato dal figlio, il produttore di "The Hollywood Reporter", Peter Chomsky.

Chomsky ha diretto oltre 60 tra telefilm e tv-movie, oltre a "Radici": "Star Trek", "Hawaii Five-O", "Olocausto" e "Selvaggio West" e anche una manciata di film come "Evel Knievel" (1971), con George Hamilton, e "Tank" (1984). Ma la sua notorietà è legata soprattutto al piccolo schermo.

Ha vinto gli Emmy come regista di "Olocausto" del 1978, prima miniserie tv dedicata alla Shoah attraverso il racconto della lotta di una famiglia ebrea per sopravvivere all'orrore dell'emarginazione sistematica della Germania nazista e dello sterminio della loro comunità, per il telefilm "Attica" del 1980, il tv-movie, per "I diari del Terzo Reich" del 1982 e per la miniserie "Pietro il Grande" del 1986. Ha raccolto altre cinque nomination durante la sua carriera.

Nato a New York il 23 maggio 1929, Chomsky ha iniziato come decoratore di set e direttore artistico.

La sua carriera di regista è cominciata nel 1964 e dalla seconda metà degli anni '60 ha lavorato soprattutto in tv, dirigendo decine di episodi di telefilm come "Maya", "Star Trek", "Selvaggio West", "Gunsmoke", "Lancer", "Missione impossibile", "Mannix", "Sulla strada della California".

Nel 1977 Chomsky ha diretto anche due episodi della miniserie tv "Radici" basata sul romanzo omonimo di Alex Haley, che racconta la storia dei discendenti di Kunta, ultimo rampollo della famiglia africana dei Kinte, catturato a 17 anni da schiavisti inglesi nel Gambia del 1767 e condotto nella colonia britannica del Maryland.

Il suo ultimo merito è stato quello di dirigere e produrre il tv-movie "Caterina la Grande" (1995) con Catherine Zeta-Jones.