Taiwan: violato lo spazio aereo da 13 caccia cinesi

Secondo i dati del ministero della Difesa di Taipei, a violare lo spazio aereo di Difesa di Taiwan sono stati cinque caccia J-16 e sette caccia J-10, oltre a un Y-8, impiegato per il trasporto tattico. In risposta all'incursione - una delle più alte per numero di velivoli coinvolti dal 23 gennaio scorso, quando furono 39 gli aerei militari cinesi a violare lo spazio aereo di Difesa dell'isola - Taiwan ha lanciato un avvertimento e spiegato i propri missili per "monitorare le attività" di Pechino.