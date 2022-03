Ucraina: bimba di 5 anni, in fuga e gravemente malata, curata all'ospedale di Perugia

È fuggita dalla guerra insieme alla madre e, grazie al "permesso di soggiorno per cure mediche", è stata accolta in Italia e ricoverata all’ospedale di Perugia. È la storia a lieto fine di una bimba ucraina di 5 anni affetta da una grave patologia e bisognosa di cure urgenti.

Una volta dimessa dall'ospedale, sarà ospitata in uno degli appartamenti del Comitato Chianelli, associazione per la ricerca e la cura dei tumori che, da oltre 30 anni, mette a disposizione assistenza e alloggi per i piccoli ammalati in cura all'ospedale di Perugia e per le loro famiglie.

A dare la notizia è stata la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. "Ringrazio l'Azienda ospedaliera e il Comitato Chianelli - ha sottolineato la presidente - che dietro nostra sollecitazione si sono resi prontamente disponili a ospitare la piccola paziente e la mamma".